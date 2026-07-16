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賴正鎰：青安3.0值得肯定 但建議區域房屋總價與收入上限應滾動修正
行政院通過青安3.0，預計8月起上路，全國商總榮譽理事長賴正鎰16日表示，行政院的青安3.0，增設年齡50歲以下、所得200萬元以下，同時訂出區域總價及限貸一次等條件，並對新婚與育兒家庭提高貸款額度，在政策方向上值得肯定。
因為新青安政策應該回歸首購、自住與婚育支持，避免低利資金被用於短期投資，也有助於政府資源更精準配置。
賴正鎰認為，政府應思考所得限制在200萬元以下的這些人，是否能買得起兩千到三千五百萬元的房子，是否可以向銀行貸到款？另外，區域房屋總價的上限不宜三年不動，應依各縣市住宅價格指數、房價所得比及家庭人口，每年滾動檢討。
對雙薪婚育家庭，除了提高貸款額度，也應搭配合理成數與保證機制，否則高房價區仍可能因自備款過高，形成「看得到、貸不到」，反而讓有意買房者認為政府想要照顧年輕人購屋的誠意不夠，建議政府應該實施一陣子後，若有窒礙難行情況，應該必要時滾動調整。
賴正鎰也建議，住宅政策穩定攸關少子化、家庭消費與內需信心，不能只靠貸款工具。政府還應加速都更危老、公有地活化、社會住宅及包租代管，並避免信用管制、稅制與補貼反覆變動。
他強調，青安3.0的成敗，不在短期增加多少交易，而在能否建立可負擔、可預期、可長久承擔的青年成家制度。
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