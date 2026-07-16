快訊

獨／小甜甜車禍行車紀錄器影片曝光！遭求償「6位數」難以接受

聽新聞
0:00 / 0:00

賴正鎰：青安3.0值得肯定 但建議區域房屋總價與收入上限應滾動修正

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
全國商總榮譽理事長賴正鎰說，青安3.0值得肯定，但建議區域房屋總價與收入上限應滾動修正。記者宋健生／攝影
全國商總榮譽理事長賴正鎰說，青安3.0值得肯定，但建議區域房屋總價與收入上限應滾動修正。記者宋健生／攝影

行政院通過青安3.0，預計8月起上路，全國商總榮譽理事長賴正鎰16日表示，行政院的青安3.0，增設年齡50歲以下、所得200萬元以下，同時訂出區域總價及限貸一次等條件，並對新婚與育兒家庭提高貸款額度，在政策方向上值得肯定。

因為新青安政策應該回歸首購、自住與婚育支持，避免低利資金被用於短期投資，也有助於政府資源更精準配置。

賴正鎰認為，政府應思考所得限制在200萬元以下的這些人，是否能買得起兩千到三千五百萬元的房子，是否可以向銀行貸到款？另外，區域房屋總價的上限不宜三年不動，應依各縣市住宅價格指數、房價所得比及家庭人口，每年滾動檢討。

對雙薪婚育家庭，除了提高貸款額度，也應搭配合理成數與保證機制，否則高房價區仍可能因自備款過高，形成「看得到、貸不到」，反而讓有意買房者認為政府想要照顧年輕人購屋的誠意不夠，建議政府應該實施一陣子後，若有窒礙難行情況，應該必要時滾動調整。

賴正鎰也建議，住宅政策穩定攸關少子化、家庭消費與內需信心，不能只靠貸款工具。政府還應加速都更危老、公有地活化、社會住宅及包租代管，並避免信用管制、稅制與補貼反覆變動。

他強調，青安3.0的成敗，不在短期增加多少交易，而在能否建立可負擔、可預期、可長久承擔的青年成家制度。

賴正鎰 行政院

延伸閱讀

「青安3.0」拍板 永慶房屋：精準補貼首購、房市穩定健康發展

青安3.0拍板 李同榮批：從青年安心成家變限制成家

青安3.0政院拍板8月上路 初估約16萬人受惠

「青安3.0」新增區域購屋總價上限 專家：兩大區域首購買屋吃力了

相關新聞

賴正鎰：青安3.0值得肯定 但建議區域房屋總價與收入上限應滾動修正

行政院通過青安3.0，預計8月起上路，全國商總榮譽理事長賴正鎰16日表示，行政院的青安3.0，增設年齡50歲以下、所得200萬元以下，同時訂出區域總價及限貸一次等條件，並對新婚與育兒家庭提高貸款額度，在政策方向上值得肯定。

財委會今審所得稅法修正 未成年子女免稅額增50%等39案保留送協商

立法院財委會16日審查所得稅法修正草案，行政院版修正內容主要為增訂受納稅義務人扶養之未成年子女的免稅額增加50％，自115年度起綜所稅申報適用，但因立委及黨團提出版本眾多，最後決議所得稅法修正草案第14條、第17條及相關條文共39案全數保留並送朝野協商。

婚前繼承店面收租、離婚竟要分給軟爛夫？律師：民法這1條文成關鍵

夫妻離婚時，財產如何分配，往往是爭議焦點。一名太太婚前繼承黃金店面，婚後靠出租收入維持家計；先生長期失業，不僅未負擔家用，也少有家事分工，離婚時卻主張依法可以分配夫妻財產。 究竟婚前繼承的不動產，於婚後收取租金是否也要納入分配？如果平均分配不公平，法院又會如何調整？

出售繼承老屋 放寬成本認定

財政部昨（15）日發布解釋令，個人出售繼承或受贈取得的舊制房屋，可比照房地合一稅新制，在計算「取得成本」（即繼承、受贈時房屋評定現值）時，納入物價因素，隨物價漲幅計算，提高取得成本，將可使課稅所得下降，達到減稅效果。

勞退純舊制轉新制 7月17日上路

行政院會日前通過勞退純舊制轉新制方案，勞動部發布相關施行細則，將自明（17）日起生效，包括開放純舊制勞工可自提，並可經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，估約11.5萬人可適用。

賣公設保留地 有條件免稅

不少地主看到土地被劃為公設保留地，就以為出售時一定免徵土增稅，其實並非如此。花蓮縣稅務局提醒，是否能享有免稅優惠，關鍵是政府未來將以「徵收」還是「市地重劃」方式取得土地，若為市地重劃，將無法免徵土徵稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。