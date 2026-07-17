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遺贈土地移轉 要報土增稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台南市財政稅務局提醒，若土地是依遺囑指定贈與特定對象，屬於「遺贈」，法律性質與繼承不同，雖可適用免稅規定，但仍須依法辦理土增稅申報，取得免稅證明後，才能完成土地移轉登記。

稅務局表示，土地因繼承而移轉，依法免徵土地增值稅；而遺贈是遺贈人生前以遺囑方式，將土地的一部分或全部無償留給指定受遺贈人，並非法定繼承，雖應納土增稅為零，但在辦理過戶前，仍須向土地所在地稅捐機關申報土增稅。稅務局提醒，若忽略土增稅申報程序，將無法取得免稅證明，也會影響後續土地登記作業。

稅務局說明，受遺贈人並不會在繼承開始時直接取得土地所有權，而是必須先完成繼承登記，再由繼承人依遺囑內容將土地移轉給受遺贈人。

待稅務機關核發土地增值稅免稅證明書，並完成查欠程序後，即可向地政機關同時辦理繼承登記及遺贈登記，完成土地所有權移轉。

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