管委會收租 別漏辦稅籍

財政部台北國稅局表示，不少大樓管理委員會為增加管理基金收入，會將公共空間出租並收取租金，記得應依營業稅法規定，辦理稅籍登記並報繳營業稅，月銷售額若達20萬以上，還須使用統一發票。

大樓管委會出租公共空間，常見樣態包含出租給電信業者架設基地台，或出租外牆設置廣告看板、出租陽台供業者使用等情況。

台北國稅局表示，大樓管委會雖不是一般公司行號，也不是以營利為目的，但若與他人簽訂租賃契約，將大樓外牆、屋頂或陽台出租，並取得租金收入，且租金納入管委會基金使用，依營業稅法規定，仍屬銷售勞務取得收入。

若每月銷售額達20萬元以上，也已達使用統一發票標準，除須辦理稅籍登記外，還應依規定開立統一發票及申報銷售額，不能因管委會沒有盈餘分配，或租金是作為社區公共支出，就誤以為沒有申報義務。

舉例來說，甲大樓管委會2025年間，將屋頂平台出租給三家電信業者設置基地台，每家每月租金7萬元，每月租金收入共21萬元，已超過使用統一發票標準。

然而，管委會未辦理稅籍登記，也未依規定開立統一發票及申報營業稅。經國稅局查核後，核定漏報銷售額達274.2萬餘元，除補徵營業稅13.7萬元外，也依法處以罰鍰。

國稅局提醒，尚未辦理稅籍登記或漏報營業稅，只要在未遭檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查人員查核前，主動向轄區國稅局補辦稅籍登記。