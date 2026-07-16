所得稅法修法提案 39案全數保留協商

立法院財政委員會16日上午進行所得稅法修正草案提案審查共計39案，財政部長莊翠雲表示，很多委員的提案都是在政院提出要提高未成年免稅額之前，且不少委員提案的稅損高達200億元，但朝野立委都認為，今年新生兒數量預期將低於9萬名，少子化問題是迫在眉睫，因此建議財政部將提案整合整理，全部保留至院會協商。

財委會上午在審查財政部與金管會預算後，進行所得稅法修正草案提案審查。召委、立法委員李彥秀提案應將公保、勞保等強制性保險比照健保不進入薪資、排除於保險費2.4萬元之外。莊翠雲認為，公保、勞保雖然被稱為保險，但這些保險費支出在未來是會回收的，屬於費用支出，且符合相關條件後所提醒的錢是不需要課稅，「如果是放在列舉2.4萬裡面，薪資上、意義邏輯上不同，不建議這樣調整」。

也有類似提案的立法委員郭國文解釋，主要是因為公保、勞保、農保、軍保等強制性保險其實都跟健保一樣，如果同樣被列為保險費項下，會與其他商業保險共用2.4萬元額度，建議分開處理，「強制性保險實際繳多少、就扣多少」。莊翠雲則回應，財政部尊重委員針對強制性保險比照健保單獨列一項列舉扣除額，但細節仍要討論。同時，立法委員劉書彬則建議，應提高保險費2.4萬限額，以符合現況。

另外，針對少子化議題也有多項減稅提案，包括提高幼兒學齡前特別扣除額、增加6至18歲的相關學費扣除額等。莊翠雲解釋，很多委員的提案都是在行政院提出提高未成年免稅額之前，現在很多委員提案的稅損甚至高達200億元，因此站在考量財政紀律的情況下，必須要審慎評估。

同時，朝野立委皆認為，少子化是眼下的問題，今年新生兒數量就會只剩下八萬多名，未來如果雪崩式下跌，沒有人繳稅的情況，會比財政部提出的稅損問題更為嚴重。最後，所得稅法修法草案39案全數保留院會協商。