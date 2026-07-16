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婚前繼承店面收租、離婚竟要分給軟爛夫？律師：民法這1條文成關鍵

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
太太婚前繼承的店面雖不分給先生，但婚後出租所得租金依民法仍可能納入剩餘財產分配，且法院可依雙方家庭貢獻調整比例。示意圖／AI生成 黃惠娟
太太婚前繼承的店面雖不分給先生，但婚後出租所得租金依民法仍可能納入剩餘財產分配，且法院可依雙方家庭貢獻調整比例。示意圖／AI生成 黃惠娟

婚前繼承店面出租 離婚時先生也能要求分財產？

夫妻離婚時，財產如何分配，往往是爭議焦點。一名太太婚前繼承黃金店面，婚後靠出租收入維持家計；先生長期失業，不僅未負擔家用，也少有家事分工，離婚時卻主張依法可以分配夫妻財產。

究竟婚前繼承的不動產，於婚後收取租金是否也要納入分配？如果平均分配不公平，法院又會如何調整？

民法第1017條：婚後租金仍須列入財產分配

依《民法》第1017條第2項規定，婚前財產於婚姻關係存續中所產生的孳息，例如租金、利息等，視為婚後財產；而依《民法》第1030條之1第1項規定，夫妻離婚時，原則上應納入夫妻剩餘財產分配計算。

因此，即使黃金店面是太太婚前繼承取得，婚後的租金收入仍可能成為離婚財產分配的一部分。

民法第1030條之1：法院可依家庭貢獻調整分配比例

不過，依《民法》第1030條之1第2項、第3項規定，若平均分配顯失公平，法院得依個案情形調整或免除分配額，並綜合考量雙方對家事勞動、子女照顧、家庭付出、共同生活期間、婚後財產取得情形及經濟能力等因素。

本案中，太太雖須將婚後租金納入計算，仍可主張先生對家庭貢獻有限，請求法院酌減甚至免除其可分得的比例。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

民法 離婚

兩岸律師楊軒廷

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