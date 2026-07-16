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車輛失竊未註銷 仍要課稅
台中市稅務局提醒，使用牌照稅是依車輛使用天數按日計徵，若車輛長期停放、不使用，或因遭竊無法使用，車主都要主動向監理機關辦理相關異動手續，否則仍會持續被課徵牌照稅。
稅務局表示，牌照稅除依車種及汽缸總排氣量計算外，也會依實際使用天數按日課徵，民眾若因出國、工作或其他原因，車輛將長時間不使用，可先向監理機關辦理停駛登記，等到恢復使用時再申請復駛，停駛期間依法不用繳納牌照稅。
另外若車輛不幸遭竊，稅務局提醒，車主除要立即向警方報案外，還應持報案證明向監理機關辦理失竊註銷手續，完成程序後才能停止課徵牌照稅，如果日後車輛尋獲，則須再向監理機關辦理重新領牌或復駛，牌照稅也會恢復課徵。
稅務局提醒，若車主已繳納全年牌照稅，只要符合停駛或失竊停徵等規定，仍可依規定申請退還未使用期間已繳納稅款，避免白白多繳稅金。
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