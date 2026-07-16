賣公設保留地 有條件免稅

不少地主看到土地被劃為公設保留地，就以為出售時一定免徵土增稅，其實並非如此。花蓮縣稅務局提醒，是否能享有免稅優惠，關鍵是政府未來將以「徵收」還是「市地重劃」方式取得土地，若為市地重劃，將無法免徵土徵稅。

依土地稅法規定，公設保留地若由政府依法徵收，可免徵土增稅；在正式徵收前移轉土地，同樣也可適用免稅規定。

不過若都市計畫已明定公設保留地將以「市地重劃」方式取得，就不符合免徵土增稅條件。稅務局解釋，這是因為地主參與市地重劃後，仍可依規定分配土地權利，不同於政府直接徵收，因此仍須依法課徵土增稅。

稅務局指出，採市地重劃取得土地，雖不能免徵土增稅，但地主在重劃完成後，首次移轉土地時，仍可依法享有土增稅減徵40%優惠。例如，小李（化名）移轉一筆道路用地，證明書載明該土地將以市地重劃方式取得，不符土增稅免稅規定。