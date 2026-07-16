勞退純舊制轉新制 7月17日上路

行政院會日前通過勞退純舊制轉新制方案，勞動部發布相關施行細則，將自明（17）日起生效，包括開放純舊制勞工可自提，並可經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金，估約11.5萬人可適用。

為強化勞工退休金條例施行前已適用勞動基準法，於勞工退休金條例施行後，仍服務於同一事業單位，並選擇繼續適用純舊制勞工之退休金權益，勞動部修正發布「勞工退休金條例施行細則」。

首先，純舊制勞工可於每月工資6%範圍內，自願提繳退休金，透過自身儲蓄，累積退休金。

其次，純舊制勞工於自願提繳退休金後，並符合勞基法所定退休要件者，可於勞動契約存續期間，經勞雇雙方合意提前結算勞基法工作年資退休金。為保障勞工實際退休後生活所需，結算退休金應全數移入勞保局個人退休金專戶。

第三，勞雇雙方合意結算退休金後，勞工繼續工作所生工作年資於勞動契約依法終止時，雇主仍應計給退休金。勞雇雙方亦得逐年合意結算繼續工作年資所生退休金，於結算後全數移入勞工保險局個人退休金專戶。

提前結存退休金之勞工，勞動契約並未終止。勞雇雙方當下若結算未滿45個基數，勞工繼續工作所生工作年資，雇主仍應於實際終止契約時，給付尚未結算基數的退休金。

假如勞工年齡55歲，工作年資25年，累積40個退休金基數，合意結算日之平均工資為5萬元，提前結算的退休金金額為200萬元（40基數、5萬元），全數移入勞工保險局之個人退休金專戶。

若勞工結算後繼續工作五年，因繼續工作會再累積5個基數的退休金，若勞工60歲實際退休時之平均工資為6萬元時，則雇主仍應給付30萬元（5基數、6萬元）退休金。