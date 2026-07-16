出售繼承老屋 放寬成本認定

財政部昨（15）日發布解釋令，個人出售繼承或受贈取得的舊制房屋，可比照房地合一稅新制，在計算「取得成本」（即繼承、受贈時房屋評定現值）時，納入物價因素，隨物價漲幅計算，提高取得成本，將可使課稅所得下降，達到減稅效果。

依解釋令規定，若納稅人已提供舊制房屋實際成交價，或國稅局已查得成交價，就可適用上述規定。財政部表示，這項解釋令對納稅人有利，即日生效，未核課確定案件皆可適用。

房地交易所得課稅分為舊制、房地合一新制，主要以2016年為分水嶺，2016年後取得房地適用新制。財政部解釋，現行房地合一稅制規定，個人出售因繼承或受贈取得房地，在計算交易所得時，可將繼承或受贈時的房屋評定現值及公告土地現值，依消費者物價指數（CPI）調整後，列為成交價額的減項，適度減緩物價上漲造成名目所得增加的影響。

財政部官員解釋，交易舊制（2016年前取得）房屋原本沒有這項規定，主要是因為受贈或繼承一塊土地跟房子時，已扣除遺產跟贈與成本，所以在房屋交易時都用直接以房屋現值作為取得成本；後來因房地合一稅新制上路後，稅負加重，因此考慮到以物價指數調整。

官員指出，後續在納保諮詢會議，有委員提出，考量出售適用舊制課稅房屋也面臨相同情形，為使所得計算更為公平合理，財政部因此發布解釋令，放寬舊制課稅規定。

解釋令規定，個人出售繼承或受贈取得舊制房屋，如已提供或稽徵機關已查得交易時的房屋實際成交價，可將繼承或受贈時房屋評定現值，依繼承日或受贈人到交易日的CPI漲幅，調整取得成本。

舉例說，陳先生（化名）2014年5月繼承取得房屋，適用舊制課稅，繼承時房屋評定現值95萬元，物價指數95，2026年3月以400萬元出售該房屋，交易時必要費用為0；物價指數110。過去不能扣除物價指數調整時，房屋交易所得為305萬元，在解釋令發布後，經物價調整，房屋交易所得為290萬元。