公益出租也不一定享1.2%！稅局點出很多房東忽略這關鍵

房東將房屋出租並經主管機關認定為公益出租人後，不一定可適用房屋稅優惠稅率1.2%。台中稅務局提醒，出租房屋必須屬於合法建築物。若房屋有整層或部分違章增建，增建面積就不能適用公益出租優惠稅率。

近日有民眾詢問，名下房屋已作為公益出租使用，為何房屋稅卻沒有全部按公益出租人優惠稅率課徵，經了解後發現，原因是房屋有部分違章增建，因此違建面積無法適用優惠稅率。

稅務局說明，依規定，屋主將閒置房屋出租，經直轄市或縣（市）主管機關核定為公益出租人後，可適用固定優惠稅率1.2%。不過，出租房屋仍須符合《住宅法》規定，供居住使用，且必須是具有門牌的合法建築物，才能享有優惠。

若房屋有整層或部分違章增建，即使整體房屋已取得公益出租人資格，違建部分仍不符合合法建築物要件，因此不能適用1.2%的優惠稅率，僅合法建築部分可依規定享有優惠。

稅務局表示，符合公益出租人資格且在核（認）定有效期間內，出租房屋供住家使用者，稅務機關會依主管機關提供的公益出租人名單，主動核定按公益出租人優惠稅率課徵房屋稅，民眾無須另外提出申請。

稅務局提醒，房東若收到房屋稅單後，發現並非全部按公益出租優惠稅率課稅，可先確認房屋是否有違章增建或其他不符合法建築物規定的情形，以免誤以為是稅務機關課稅錯誤。