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繼承、遺囑取得土地規定大不同！漏掉這件事無法過戶
不少民眾以為依遺囑取得土地和繼承一樣，不用申報土增稅。台南稅務局提醒，因繼承取得土地、依遺囑將土地遺贈給指定受遺贈人，雖然同樣免徵土地增值稅，但是否須申報的規定並非相同，民眾要特別留意，以免搞混受罰。
近期有民眾來電詢問，遺贈土地所有權移轉是否需要申報土地增值稅。稅務局解釋，依規定，因繼承而移轉的土地，屬於法定繼承，可免徵土增稅；但遺贈則是遺贈人生前預立遺囑，將部分或全部土地無償贈與特定受遺贈人，法律性質並非繼承，因此仍須依規定向土地所在地稅務局申報土增稅。
財稅局說明，受遺贈人並不會在繼承開始時就直接取得土地所有權，而是必須先完成繼承登記，再由繼承人將土地移轉給受遺贈人。因此，實務上可由遺囑執行人或繼承人會同受遺贈人，共同向土地所在地稅務局申報土增稅。
待稅務局核發土地增值稅免稅證明書，並完成查欠程序後，即可向地政機關同時辦理繼承登記及遺贈登記，完成土地所有權移轉。
稅務局說，遺贈與繼承雖然都可免徵土增稅，但兩者適用規定及辦理程序並不相同，其中遺贈仍須完成土增稅申報，若誤以為免稅就不用申報，可能影響後續登記作業，民眾辦理前可先向稅務機關洽詢，以免耽誤土地移轉時程。
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