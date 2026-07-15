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殺了弟弟竟能分遺產？哥哥照顧老父晚年生活獲原諒 律師點1關鍵「能繼承」

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
同樣是殺害弟弟後照顧父親的案例，臺灣因故意致其他繼承人死亡即喪失繼承權，大陸則須具爭奪遺產目的才失權，結果大不相同。示意圖／Ingimage
同樣是殺害弟弟後照顧父親的案例，臺灣因故意致其他繼承人死亡即喪失繼承權，大陸則須具爭奪遺產目的才失權，結果大不相同。示意圖／Ingimage

一對兄弟因感情不睦發生肢體衝突，長子憤而將次子殺害，事後父親仍選擇原諒長子，並由長子照顧晚年生活。

父親過世後未留下遺囑，長子是否仍有權繼承父親的遺產？答案在兩岸法律中竟然截然不同。

臺灣規定：殺害其他繼承人 原則上即喪失繼承權

依臺灣《民法》第1145條規定，繼承人若故意致被繼承人或其他應繼承人死亡，並因此受刑事判決有罪，即喪失繼承權。

本案中，長子雖非為爭奪遺產犯案，也獲父親原諒並長年盡孝，仍無法恢復繼承資格，不得繼承父親遺產。

大陸規定：須為爭奪遺產殺人才會失權

大陸《民法典》第1125條規定，若殺害的是其他繼承人，必須是「為爭奪遺產」而行兇，才會喪失繼承權。

本案中，長子是因為感情不睦而殺害次子，並非為爭奪遺產，因此仍保有繼承資格，可以依法繼承父親遺產。

兩岸律師楊軒廷：相同案件 兩岸法律結果卻大不同

兩岸對於「喪失繼承權」雖有相似規範，但在適用要件上仍存在關鍵差異。

在臺灣，只要故意殺害其他應繼承人並受刑之宣告，即喪失繼承權；而大陸則須具有為爭奪遺產的目的，才會喪失繼承資格。

同樣的案件事實，適用不同法制，最終繼承結果可能截然不同，不可不慎！

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。

兩岸律師楊軒廷

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