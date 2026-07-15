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和 AI 聊天學稅務 北市稅處推出「北市稅之心 稅務智能管家」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市稅捐稽徵處首度結合AI互動技術，推出「北市稅之心 稅務智能管家」AI互動線上遊戲。圖／北市稅捐稽徵處
臺北市稅捐稽徵處首度結合AI互動技術，推出「北市稅之心 稅務智能管家」AI互動線上遊戲。圖／北市稅捐稽徵處

臺北市稅捐稽徵處首度結合AI互動技術，推出「北市稅之心 稅務智能管家」AI互動線上遊戲，活動自今年7月15日上午9時起至8月31日下午5時止，歡迎民眾登錄活動遊戲網站化身AI智能管家的訓練員，在趣味闖關中，自然學習地方稅及雲端發票相關知識，打造兼具互動、學習與公益的數位租稅體驗。

稅捐處表示，本次活動跳脫傳統宣導模式，運用每日與AI管家聊天互動設計，將租稅法令、雲端發票及各項稅務專區資訊融入日常聊天情境，由AI智能管家以生活化方式與民眾互動，逐步解答各種租稅疑問，並透過租稅訓練問答檢視學習成果，同時設計引導民眾認識雲端發票、造訪北市稅處官網各項租稅專區，讓民眾在探索知識的過程中，建立正確的租稅觀念與使用雲端發票的習慣，藉由挑戰任務成就及捐贈雲端發票響應公益，讓學習、娛樂及愛心一次到位。

活動期間，參加者完成會員註冊後，即可透過每日AI互動、租稅問答、完成成就任務及捐贈雲端發票等方式累積分數，並於排行榜與全國參加者一較高下。每捐贈1張雲端發票即可獲得500點積分，最高可捐贈10張，既可提升排行榜名次，更能響應公益捐贈。另提醒參加者，須於活動期間累計捐贈5張雲端發票，且總積分達7,000分以上，始具備獲獎資格。

本次活動依積分排名頒發獎勵-全家便利商店禮物卡，首席管家1名可獲3,000元、資深管家3名各獲2,000元、專業管家5名各獲1,000元、另有80名見習管家均可獲得7-ELEVEN數位禮券100元，更多活動詳情可至該處網站/熱門活動專區查詢，亦可撥打0800-000321免付費電話或02-23949211轉分機163向企劃服務科陳小姐洽詢。獲獎名單預計於115年9月10日前公布於活動網頁及「北市稅處」臉書粉絲專頁。

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