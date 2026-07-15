把未上市股票賣給親友不用繳稅？踩到3大申報地雷補稅又罰錢

不少民眾投資未上市（櫃）股票，認為只要不是透過證券交易所買賣，或只是私下轉讓給親友，就不需要繳納證券交易稅。不過，這其實是常見誤解，只要屬於《證券交易稅條例》規範的有價證券，即使是持有人直接賣給他人，仍須依法課徵證券交易稅，若短漏報被查獲，不僅要補稅，還可能被處罰。

近年股市熱絡，未上市股票交易也愈來愈頻繁，但不少民眾因不熟悉相關規定，發生申報錯誤。依規定，若有價證券由持有人直接出售給受讓人，應由買方在交割當日代徵證券交易稅，並於隔日填寫繳款書向代收稅款金融機構繳納。

中區國稅局官員表示，最常見的錯誤包括三大類。第一，是誤以為親友間私下移轉股票不屬於課稅範圍，因此沒有繳納證券交易稅；但只要交易標的是法令規定的有價證券，就仍須依法課稅。

第二，是成交價格申報錯誤。有些人以股票面額或公司帳面價值作為申報基礎，但依法應以雙方實際成交價格計算應納稅額，若低報成交價，就可能形成短漏報。

第三，是適用錯誤的稅率。一般股票交易應按成交總價的0.3%課徵證券交易稅，但有民眾誤以為適用公司債或基金等0.1%的稅率，結果造成少繳稅款。

國稅局提醒，買受人可自行檢查是否已依規定代徵並繳納證券交易稅。如果只是因一時疏忽而短漏報，在案件尚未被檢舉、也尚未遭國稅局或財政部指定調查人員查核前，主動向稅捐機關補報補繳稅款，依法可適用自動補報補繳規定，免予處罰。