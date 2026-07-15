賦稅署長 樓美鐘升任

財政部昨（14）日公布賦稅署新人事，將由現任台北國稅局長樓美鐘升任賦稅署署長，明日舉行交接。這一波調動，也將牽動五區國稅局長人事，賦稅體系高層將再次搬風。

賦稅署署長宋秀玲明日退休，行政院核派由樓美鐘升任賦稅署長。樓美鐘畢業於逢甲大學財稅學系，是賦稅署基層出身，曾擔任賦稅署專委、財政資訊中心副主任、財政人員訓練所所長、賦稅署副署長等，亦在國稅局歷練，今年3月才剛從中區國稅局長調任台北國稅局長，7月再升任賦稅署長。

樓美鐘曾參與多項賦稅政策制定，包括囤房稅2.0、遺產稅稅額試算等，亦熟悉國際租稅業務，同時也有國稅局第一線經驗。

樓美鐘執掌賦稅署後，台北國稅局長懸缺將牽動新一波高層人事。

宋秀玲自2023年3月接掌賦稅署，因個人生涯規劃考量，今年申請提前退休，退休日訂在16日，交棒給樓美鐘。