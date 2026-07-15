海外買房傳承 稅事別踩雷

不少父母選擇在海外幫子女購屋，提前規劃傳承或置產布局。不過會計師提醒，海外不動產潛藏多重稅務風險，從贈與稅、遺產稅甚至是所得稅，跨國之間的稅務細節繁雜，若忽略申報義務，可能讓「愛的禮物」變成稅務麻煩。

地緣政治風險升溫，近年許多高資產族群紛紛選擇海外置產，或將海外資產傳承下一代，這類跨國資產傳承，不僅可能涉及國內稅法，也須關注國外稅法規定。

資誠家族企業暨財富傳承服務副總經理李南漢解釋，台灣是全球資產課稅制度，父母以海外資金替子女購買不動產，原則上都要課徵台灣的贈與稅，贈與稅免稅額是父母各244萬元，子女在當年度前後六個月結婚，還能各加碼100萬元免稅額，超過部分就要課稅。

若有海外不動產交易，國稅局官員表示，計算損益時，原則上是以出售成交總價減掉原始買價，以及稅費等成本費用，若無法提出成本費用證明，則以不動產實際成交價12％計算所得額，例如以1,000萬脫手，就以120萬計入基本所得額。

算出海外不動產財交所得後，再與其他種類海外所得合併，若未達100萬元，就沒有課稅問題；若在100萬元以上，還要加計綜合所得淨額等算出「基本所得額」，超過免稅額750萬元，應以20%稅率計算最低稅負，並與一般綜所稅額比較，若高於綜所稅，須繳納兩者差額。

對於查稅機制，勤業眾信家族辦公室服務負責人王瑞鴻提醒三大風險，第一，稅務資訊交換是國際趨勢，台灣未來只會和更多國家簽署CRS，像是以前沒和英國簽時，有人用孩子名義在當地收租，簽署後資料就被交換回來，漏報所得或贈與都可能被揭露。

第二，即使國稅局暫時不知道，只要金流匯回台灣，也可能曝光。

第三，家族成員間若有紛爭，可能被內部檢舉。