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兒子拿到千萬房後態度大變！稅局揭心寒父想拿回房只剩這招

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
在贈與房地或其他財產前，應審慎評估。聯合報系資料照
在贈與房地或其他財產前，應審慎評估。聯合報系資料照

不少父母會趁生前將房屋、土地提前贈與子女，希望提早完成財產規劃。不過，台北國稅局提醒，贈與完成後若因家庭關係生變而後悔，是否能撤回，關鍵就在於財產是否已完成移轉登記。

國稅局表示，若納稅人在申報並繳納贈與稅後，贈與財產尚未移轉到受贈人名下，贈與人仍可撤銷贈與，並向國稅局申請撤回贈與稅申報。如果贈與稅已經繳納，也可以依法申請退稅。

例如贈與不動產時，只要房屋、土地尚未完成過戶，並檢附撤銷申請書及相關文件，例如地方稅機關核准撤銷土地增值稅、契稅等證明，就有機會撤回整個贈與案件。

但若房屋、土地已完成過戶，情況就完全不同。國稅局指出，財產一旦移轉到受贈人名下，原則上不得任意撤回贈與，也不能申請退回贈與稅。只有在民法規定的法定撤銷情形，例如因意思表示錯誤、遭詐欺或脅迫而贈與、受贈人未履行附負擔義務、故意侵害贈與人，或對贈與人未盡扶養義務等，且經法院判決確認贈與得撤銷並回復所有權後，國稅局才會受理撤回贈與稅申報及退還已繳稅款。

過去就有一名父親在2023年間將公告現值約1,500萬元的台北市房地贈與兒子，並繳納約125.6萬元贈與稅，房屋、土地也順利完成過戶。

沒想到兒子取得房產後，態度與過去判若兩人，不僅經常頂撞父親，還出言辱罵，讓父親十分心寒，後悔當初將房產送給兒子，因此向國稅局詢問是否能撤回贈與，並退回已繳的125.6萬元贈與稅。

不過，由於房地早已完成移轉登記，國稅局表示，父親不能直接撤回贈與，也無法退回贈與稅，必須先向法院提起訴訟，若法院認定符合民法規定的法定撤銷原因，判決確定並回復所有權後，才能據此申請撤回贈與稅申報及退稅。

國稅局提醒，生前贈與屬於重要財產安排，一旦完成過戶，法律效果相當明確，不是單純後悔就能撤回。民眾在贈與房地或其他財產前，應審慎評估，避免日後因家庭關係變化而影響自身權益。

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