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爭祖厝鬧上法院！姑姑喊「從小住到大」仍敗訴 孫輩靠這關鍵拿到房子

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
在一起家族祖厝分割案中，三名姑姑稱「祖厝是從小長大的地方」，希望改由她們取得，最後判決卻由兩名孫子共同取得。圖／AI生成
在一起家族祖厝分割案中，三名姑姑稱「祖厝是從小長大的地方」，希望改由她們取得，最後判決卻由兩名孫子共同取得。圖／AI生成

祖厝該歸誰，不是持分多就一定能拿到。在一起家族祖厝分割案中，法院除了比較各繼承人的持分，更進一步檢視誰與祖厝有較深的生活及情感連結，甚至將祖母生前立下的公證遺囑納入考量，最後判決祖厝及土地由兩名孫子共同取得，並補償其他三名姑姑共約538萬元。

這起爭議房屋是一棟已有超過50年屋齡的五層樓建物，由多名家族成員共同繼承，因共有人始終無法就如何分割達成共識，兩名晚輩向法院提起分割共有物訴訟，主張由他們共同取得祖厝，再依鑑價結果補償其他共有人。

不過，三名姑姑則認為，祖厝是自己從小成長的地方，對房屋有深厚情感，希望改由她們取得；若法院不採納，也應公開拍賣後再分配價金。

法院審理認為，共有房屋如何分割，不能只看持分比例，而是要綜合考量共有人的實際使用情形、生活依存關係、情感連結、經濟利益及整體公平性。

法院並未直接採信三名姑姑所稱「祖厝是從小長大的地方」。法官查閱資料發現，該房屋自1965年才開始課徵房屋稅，而三名姑姑出生年份均早於1965年，因此她們是否真的自幼居住於這棟房屋，「尚非無疑」。再加上三人婚後都已搬離祖厝超過20年，目前既未設籍，也沒有實際居住，法院認為，她們與祖厝的情感依存關係已相對有限。

反觀兩名晚輩，自幼在祖厝生活約17、18年，直到成年後才遷出戶籍，其中一人近年還將戶籍遷回祖厝。更重要的是，兩人的母親目前仍住在祖厝，兩人放假時也會返家陪伴母親。法院因此認定，不論是生活上的依存關係，或對祖厝的情感連結，都比其他共有人更深。

除了實際居住情形外，祖母生前的意願也成為法院的重要考量。判決指出，祖母生前曾辦理公證遺囑，提到考量贈與稅負及避免子孫日後發生爭產，希望將祖厝留給兩名晚輩。雖然祖母過世後，全體繼承人曾重新簽署遺產分割協議，並未完全依照遺囑分配，但法院認為，仍可看出祖母希望由兩名晚輩承接祖厝的意思，因此將此作為裁判分割的重要參考。

法院也指出，若採公開拍賣方式分割，兩名晚輩未必能順利買回祖厝，屆時母親的居住環境可能受到影響，一家人返家團聚、共享天倫之樂的生活方式也將改變；反觀三名姑姑即使未取得祖厝，對目前生活影響相對較小。因此，將祖厝原物分配給兩名晚輩，再依鑑價結果以金錢補償其他共有人，更符合公平原則。

最後，法院判決祖厝及土地由兩名晚輩共同取得，兩人各須補償三名姑姑約269萬元，合計補償金約538萬元，全案仍可上訴。

房屋稅

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