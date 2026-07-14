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上半年房地合一稅收仍達225億、創同期第三高 非六都竟現六稅收黑馬

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構彙整財政部資料，2026年上半年全台個人房地合一稅收入225億元，較去年同期微減5.1%，但稅收仍穩居歷年同期第三高；其他非六都區域，稅收破億元的縣市中，年增率冠軍由宜蘭縣以41.7%高居首位；此外，苗栗縣、新竹縣市以及雲林縣、嘉義縣等，均達雙位數以上的正成長，成為稅收黑馬縣市。住商機構提供
住商機構彙整財政部資料，2026年上半年全台個人房地合一稅收入225億元，較去年同期微減5.1%，但稅收仍穩居歷年同期第三高；其他非六都區域，稅收破億元的縣市中，年增率冠軍由宜蘭縣以41.7%高居首位；此外，苗栗縣、新竹縣市以及雲林縣、嘉義縣等，均達雙位數以上的正成長，成為稅收黑馬縣市。住商機構提供

年初以來的房市空頭，也反映在稅收上。住商機構彙整財政部資料，2026年上半年全台個人房地合一稅收入225億元，較去年同期微減5.1%，但稅收仍穩居歷年同期第三高。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，今年市場明顯收斂，交易量與部分區域價格出現盤整，致使全台房地合一稅收僅剩部分區域仍呈漲幅。

細看六都表現，其中台北市上半年個人房地合一稅收高達29.05億元，年增率高達17.9%，為六都中成長率最高者；新北市則以58.3億元的總稅收蟬聯全台「稅收王」，唯較去年同期微幅衰退1.5%。

反觀過去推案熱絡的桃園市，上半年稅收達21.52億元，但年減20.4%；至於過去長期坐穩稅收王的台中市，上半年個人房地合一稅收達33.58億元，年減23.3%；台南市上半年稅收則約12.13億元，年減11.4%；高雄市上半年房地合一稅亦有32.4億元進帳，年增4.0%，為六都中唯二今年上半年房地合一稅仍維持漲幅縣市。

其他非六都區域，稅收破億元的縣市中，年增率冠軍由宜蘭縣以41.7%高居首位；此外，苗栗縣、新竹縣市以及雲林縣、嘉義縣等，均達雙位數以上的正成長。

賴志昶認為，這些「黑馬縣市」，具有兩大特徵，要不是屬於科學園區周邊，或是具有高房價外溢效應，如新竹縣市、苗栗縣就受惠於新竹科學園區、銅鑼科學園區效應，核心區房價居高不下，自然房地合一稅收驚人。

至於苗栗縣則有資產族買盤外擴，區域房市亦頗為熱絡；而雲林、嘉義則是延續嘉義科技園區有半導體龍頭進駐紅利，帶動區域成屋交易與周邊就業人口置產需求；至於宜蘭縣，則被稱為北台灣後花園，在雙北高房價擠壓下，成為大台北資產換屋族、退休度假族的熱門置產區域，進而帶動交易獲利與稅收翻漲。

房地合一稅 財政部 台北市

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上半年房地合一稅收仍達225億、創同期第三高 非六都竟現六稅收黑馬

年初以來的房市空頭，也反映在稅收上。住商機構彙整財政部資料，2026年上半年全台個人房地合一稅收入225億元，較去年同期微減5.1%，但稅收仍穩居歷年同期第三高。

企業出售長期持股 享優稅

財政部南區國稅局表示，企業出售持有滿三年的股票，獲利減掉損失後，若仍有所得，在計算基本所得額（最低稅負）時，僅須以半數計入，可有效降低稅負。

訂閱境外 AI 工具 有條件免稅

AI工具、雲端軟體日益普及，許多企業都會向國外平台訂閱AI、數位服務。財政部中區國稅局提醒，國內營業人及機關團體向境外電商購買電子勞務時，應依營業稅法規定報繳營業稅。

長照接送車 可免牌照稅

花蓮縣稅務局表示，社福團體和機構與地方政府簽訂長期照顧服務特約「社區式服務交通接送」及「交通接送」，提供長照服務的車輛，可申請免徵使用牌照稅。

小貨車後方加裝座椅 罰

不少民眾為了方便載人，會在自用小貨車後方自行加裝座椅，但台南市財政稅務局提醒，此做法可能讓原貨車變成實際作為客車使用，一旦遭查獲，不僅要補繳使用牌照稅，還可能被罰，最重可處全年應納稅額二倍罰鍰。

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