哪裡賣屋賺得多？「黑馬縣市」曝光、這裡稅收狂增四成

住商機構彙整財政部資料顯示，台北市民眾今年上半年售屋仍有不錯獲利，房地合一稅收達29億，較去年同期增加17%，台中就不理想，上半年僅33億，年減23%，顯示賣屋售獲利減少。

六都以外，有六個縣市房地合一稅呈現逆勢成長，其中宜蘭縣增加41%高居首位。其他包括苗栗縣、新竹縣市以及雲林縣、嘉義縣等，房地合一稅收也都有雙位數以上的正成長。

大家房屋企研室襄理賴志昶表示，這些「黑馬縣市」多具有兩大特徵，一是科學園區周邊，二是具高房價外溢效應。如新竹縣市就受惠新竹科學園區、核心區房價居高不下，房地合一稅收驚人。

苗栗縣除了銅鑼科學園區，亦有資產族買盤外擴，區域房市亦頗為熱絡；雲林、嘉義則是延續嘉義科技園區有半導體龍頭進駐紅利，帶動區域成屋交易與周邊就業人口置產需求。

至於宜蘭縣，則被稱為北台灣後花園，在雙北高房價擠壓下，成為大台北資產換屋族、退休度假族的熱門置產區域，進而帶動交易獲利與稅收翻漲。

根據住商統計，2026年上半年全台個人房地合一稅收入225億元，較去年同期微減5%。賴志昶指出，今年市場持續收斂，交易量與部分區域價格出現盤整，致使全台房地合一稅收下滑，僅剩部分區域仍呈漲幅。

六都方面，其中台北市上半年個人房地合一稅收高達29.05億元，年增率高達17.9%，為六都中成長率最高者；新北市則以58.3億元的總稅收蟬聯全台「稅收王」，唯較去年同期微幅衰退1.5%。

反觀過去推案熱絡的桃園市，上半年稅收21.5億元，年減20%；至於過去長期坐穩稅收王的台中市，上半年個人房地合一稅收達33.5億元，年減23%。

台南市上半年稅收則約12.1億元，年減11.%；高雄市上半年房地合一稅有32.4億元進帳，年增4%，為六都中唯二今年上半年房地合一稅仍維持漲幅縣市。

賴志昶分析，新北市由於重劃區新案交屋量體龐大，且房價對比過去已有相當漲幅，因此民眾買賣多有獲利，使其穩居繳稅龍頭。

台北屬高總價市場，上半年仍能維持漲勢，除與近年北市供給少需求大，房價穩健成長，適用房地合一的民眾獲利了結後，大幅推升區域稅收。

至於以往為房市熱區的台中、桃園，今年房地合一稅收較顯疲弱，主因為區域過去投資族群置產重鎮，隨著近期房市趨冷，買方較無追價意願，且投資買盤縮手，民眾買賣轉手獲利金額自然明顯下滑。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，從上半年房地合一稅收的消長可看出，全台房市已告別雞犬升天的時代，在央行維持信用管制措施下，未來資產增值的核心，將回歸基本面，地段與實質建設是重中之重。

對於購屋族而言，現階段市場降溫期，正是議價與慎選物件好時機，但仍建議市場限貸氛圍仍在，買房應審慎評估財務能力，鎖定具有交通機能與就業支撐力道支撐的生活圈，才能資產維持穩健表現。