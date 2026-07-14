能管法翻修 六版本闖關 聚焦用電大戶義務等三大攻防焦點

為有效管理能源，朝野擬修正《能源管理法》（能管法），目前共計六版本，聚焦用電大戶義務、行政裁罰強化、租稅獎勵與能源基金用途等三大攻防焦點，目前送到立法院經濟委員會，等到排案審查。

AI吃電潮來襲，加上時序來到夏季，高溫炎熱讓台灣耗電量大增，另外台灣碳費正式進入實質繳納階段，大型用電戶面臨電力成本、供電穩定與減碳壓力同步升高的新挑戰，朝野因此提出能源管理法修法，希望強化能源需求面管理，並推行深度節能，以提升能源使用效率。

行政院版本明定一定契約容量以上能源用戶（用電大戶），應設置自用發電及儲能設備，加強企業能源自給；同時加重違法罰則，若用電大戶未依規定設置合格能源管理人員，罰鍰上限也將提高。

除政院版本，朝野立委另提五版本，包括國民黨立委徐欣瑩、鄭天財、楊瓊瓔，及民進黨立委陳亭妃、邱志偉所提版本。

朝野六版本中，政院版核心修法在於強化大戶義務（如強制建置儲能、發電），不過部分立委版本並未強制規定。

另外針對租稅獎勵，政院版主張刪除設置能源儲存設備的加速折舊獎勵，回歸《所得稅法》規定。但部分立委主張「保留並擴大」，新納入節約能源設備獎勵，減輕企業轉型成本。

對於能源基金用途，政院版本並未提修正條文，但有立委提案將「補助及獎勵推廣節約能源、提高能源使用效率之設備及器具」明確納入基金用途。

罰則方面，政院擬提高行政罰鍰，並廢除多數刑罰，改採行政罰，也新增公布違法廠商名稱。

部分立委版本則主張應保留刑罰防線，部分版本並未要求公布違法廠商名稱。

另外，有立委站在扶植產業立場，核心修法內容在於：用數據扶植能源技術服務業（ESCO），以「蘿蔔（擴大加速折舊、基金補助）」取代強制建置義務。