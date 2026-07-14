黨政軍可持股媒體 上限1%

過去黨政軍退出媒體條款，成為阻礙資金活水促進產業發展關鍵。立法院交通委員會昨（13）日討論《有線廣播電視法》修正草案，將「一股」都不能有，放寬至持股上限「1%」。業界解讀，此舉解開大多數系統業者的投資人緊箍咒，台灣大（3045）可望合法合併凱擘。

台灣大指出，樂見法規環境與時俱進，將有助於產業發展。

業界解釋，此舉將黨政軍退出媒體的持股上限放寬到直間接1%。修正草案已通過立法院交通委員會初審，未來仍待院會三讀。

日前主管衛星廣播電視頻道業者的《衛廣法》已將黨政軍持股上限放寬為1%，《有廣法》則規管凱擘、中嘉、TBC、台數科（6464）、大豐電（6184）等有線電視系統業者，持股上限也放寬為1%。

業界分析，掙脫黨政軍條款，對頻道產業、有線電視系統營運商意義重大，過往黨政軍持股不僅一股都不能有，且追溯無限的上層、上上層、上上上層股東，從DNA都不能有，「卡住」不少投資案，中華電信（2412）、台灣大，甚至台塑集團投資案都曾受阻。