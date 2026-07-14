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房地合一稅 終止連14黑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（13）日公布6月個人房地合一稅實徵45億元，結束連14黑、轉為年增6.3%，月增6.7%。稅收回神是否代表房市走出谷底？財政部官員表示，央行信用管制變化、青安3.0方案等變數，都會牽動市場，後續仍待觀察。

觀察房地三稅上半年走勢，除了契稅年增5.5%之外，土增稅仍年減8.1%，個人房地合一稅年減5.1%，不過跌幅趨於收斂。官員表示，影響房市影響眾多，6月建物買賣移轉棟數已年增1.6%。

官員指出，後面信用管制政策、青安3.0退場後新方案等，以及全球政經局勢、通膨變化等變數，都可能牽動市場信心，後續仍要再觀察。

土增稅6月實徵55億元、年減3.8%，但月增0.6%。年減較多的是桃園市及台中市，年增較多的是新北市及台北市。累計上半年實徵332億元，年減8.1%，減幅已逐漸收斂，以台中市及桃園市減少比較多，六都唯一年增的是台北市。

契稅6月實徵14億元，年減0.6%，月增5.1%，減少較多的是桃園市與高雄市，新北市主因新建案交屋挹注，增加最多；累計上半年實徵80億元，年增5.5%，增加較多的是台北市及新北市，減少最多的則是桃園市。

另外，部分反映車市的貨物稅，上半年實徵579億元，年減仍逾二成，主因新購汽機車及電動車減免徵退稅增加，及汽柴油減徵幅度擴大。

房地合一稅 土增稅 央行

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