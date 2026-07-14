3336億元…上半年證交稅收 遠超去年全年

財政部昨天公布今年上半年總稅收入帳二點五兆元、年增百分之八十一點五，其中證交稅是成長主力。六月證交稅八四九億元，再創單月新高，年增二點八倍、連十一紅，平均每天貢獻國庫四十點四億元；上半年證交稅高達三三三六億元，已超過去年一整年，提前確定寫下歷年全年新高。

財政部統計，六月總稅收一兆一六五六億元、年增一點九倍；上半年為二兆五八七六億元、年增百分之八十一點五。上半年實徵淨額占累計分配預算數百分之一二四點九，顯示稅收表現優於預期。

實徵淨額成長最多的稅目為證交稅、所得稅。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，台股六月大起大落，六月上市櫃日均成交值高達一兆五四○七億元，再度改寫新高，年增幅達二點六倍，帶動六月證交稅實徵金額高達八四九億元，不僅首度跨越八百億元大關，也是連續第四個月刷新歷年單月新高，年增二點八倍，是連十一月正成長。

若以六月台股交易天數廿一日計算，六月證交稅平均每日貢獻國庫約四十點四億元。

上半年證交稅表現更是驚人，累計已入帳三三三六億元，是歷年同期新高，一舉超越去年全年的二九二八億元，已提前寫下全年新高。

所得稅方面，綜所稅六月實徵四○五○億元、年增六倍，上半年實徵六七○九億元、年增一點三倍；營所稅六月實徵五八八三億元、年增一點四倍，上半年實徵淨額七八○三億元、年增一點八倍。

所得稅雖呈現大幅成長，但主因是，去年因對等關稅衝擊，繳稅期限延長至六月底，稅款延後入帳、使去年基期較低所致，所得稅實質成長情況要待七月遞延稅款都反映後，才能精準對照比較。

另外，部分反映車市的貨物稅，上半年實徵五七九億元，年減仍逾兩成，主因新購汽機車及電動車減免徵退稅增加，及汽柴油減徵幅度擴大。