上半年證交稅3,336億創高 金額超越去年全年

財政部昨（13）日公布上半年總稅收入帳2.5兆元，年增81.5%，證交稅是成長主力。6月證交稅849億元，再次創單月新高，年增2.8倍、連11紅，平均每天貢獻國庫40.4億元；上半年證交稅高達3,336億元，已超過去年一整年，提前確定寫下歷年全年新高。

財政部統計，6月總稅收1兆1,656億元、年增1.9倍；上半年為2兆5,876億元，年增81.5%。上半年實徵淨額占累計分配預算數124.9%，代表稅收表現優於預期。

觀察各項稅目表現，6月創單月新高稅目包括營所稅、綜所稅、證交稅、期交稅、總稅收；關稅實徵淨額則寫下最強6月。上半年創同期新高者，則包括關稅、營所稅、綜所稅、遺產稅、證交稅、期交稅、營業稅、房屋稅、印花稅、娛樂稅、總稅收等11項。

實徵淨額成長最多的稅目為證交稅、所得稅。財政部統計處副處長劉訓蓉表示，台股6月大起大落，6月上市櫃日均成交值高達1兆5,407億元，再度改寫歷史新高，年增幅達2.6倍，帶動6月證交稅實徵金額高達849億元，不僅首度跨越800億元大關，也是連續第四個月刷新歷年單月新高，年增2.8倍，是連11月正成長。

若以6月台股交易天數21日計算，6月證交稅平均每日貢獻國庫約40.4億元。

上半年證交稅表現更是驚人，累計已入帳3,336億元，是歷年同期新高，一舉超越去年全年的2,928億元，已提前寫下全年新高，邁向新里程碑。

所得稅方面，綜所稅6月實徵4,050億元、年增六倍，上半年實徵6,709億元、年增1.3倍；營所稅6月實徵5,883億元、年增1.4倍，上半年實徵淨額7,803億元、年增1.8倍。

所得稅雖呈現大幅成長，但主因是，去年因對等關稅衝擊，繳稅期限延長至6月底，稅款延後入帳、使去年基期較低所致，所得稅實質成長情況要待7月遞延稅款都反映後，才能精準對照比較。

另外，上半年營業稅實徵3,496億元，年增20.2%， 主因內需穩定，資通與視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，同時適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

整體而言，稅收目標達成情況較佳者，包括證交稅、遺產稅、贈與稅、印花稅、綜所稅、營所稅、關稅，占分配預算數比率都超過100%。