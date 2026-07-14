快訊

致癌油食安風暴延燒 卓揆提產品重新上架3原則

今高溫飆38度防午後強對流 吳德榮：海神颱風難增強、壽命短

聽新聞
0:00 / 0:00

小貨車後方加裝座椅 罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

不少民眾為了方便載人，會在自用小貨車後方自行加裝座椅，但台南市財政稅務局提醒，此做法可能讓原貨車變成實際作為客車使用，一旦遭查獲，不僅要補繳使用牌照稅，還可能被罰，最重可處全年應納稅額二倍罰鍰。

財稅局解釋，自用小貨車依法僅能設置前排座椅，後方空間須供載貨使用，若車主自行在後方加裝座椅供乘客乘坐，就已不符合原本核定的車種用途，應先向監理機關辦理車種變更登記，並依規定補繳稅費。

若車輛因加裝座椅而實際載客，經查獲行駛或停放在公共道路，除補繳小貨車與小客車間牌照稅差額外，還可能因移用牌照遭裁罰。若同年度再次違規，罰鍰將比首次更重；若被認定是故意規避稅捐，最高可處全年應納牌照稅額二倍罰鍰。

牌照稅 財政

延伸閱讀

試營運不是空窗期！開門營業前沒完成稅籍登記最高罰3萬元

立院初審道交條例 毒駕或拒測者吊銷駕照、沒入車輛

不用再主動申請！美國IRS明年起自動判定罰款減免

申請重購退稅留意5年列管期！房子送配偶、欠債被拍賣都要吐回

相關新聞

3336億元…上半年證交稅收 遠超去年全年

財政部昨天公布今年上半年總稅收入帳二點五兆元、年增百分之八十一點五，其中證交稅是成長主力。六月證交稅八四九億元，再創單月新高，年增二點八倍、連十一紅，平均每天貢獻國庫四十點四億元；上半年證交稅高達三三三六億元，已超過去年一整年，提前確定寫下歷年全年新高。

企業出售長期持股 享優稅

財政部南區國稅局表示，企業出售持有滿三年的股票，獲利減掉損失後，若仍有所得，在計算基本所得額（最低稅負）時，僅須以半數計入，可有效降低稅負。

訂閱境外 AI 工具 有條件免稅

AI工具、雲端軟體日益普及，許多企業都會向國外平台訂閱AI、數位服務。財政部中區國稅局提醒，國內營業人及機關團體向境外電商購買電子勞務時，應依營業稅法規定報繳營業稅。

長照接送車 可免牌照稅

花蓮縣稅務局表示，社福團體和機構與地方政府簽訂長期照顧服務特約「社區式服務交通接送」及「交通接送」，提供長照服務的車輛，可申請免徵使用牌照稅。

小貨車後方加裝座椅 罰

不少民眾為了方便載人，會在自用小貨車後方自行加裝座椅，但台南市財政稅務局提醒，此做法可能讓原貨車變成實際作為客車使用，一旦遭查獲，不僅要補繳使用牌照稅，還可能被罰，最重可處全年應納稅額二倍罰鍰。

上半年證交稅3,336億創高 金額超越去年全年

財政部昨（13）日公布上半年總稅收入帳2.5兆元，年增81.5%，證交稅是成長主力。6月證交稅849億元，再次創單月新高，年增2.8倍、連11紅，平均每天貢獻國庫40.4億元；上半年證交稅高達3,336億元，已超過去年一整年，提前確定寫下歷年全年新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。