小貨車後方加裝座椅 罰

不少民眾為了方便載人，會在自用小貨車後方自行加裝座椅，但台南市財政稅務局提醒，此做法可能讓原貨車變成實際作為客車使用，一旦遭查獲，不僅要補繳使用牌照稅，還可能被罰，最重可處全年應納稅額二倍罰鍰。

財稅局解釋，自用小貨車依法僅能設置前排座椅，後方空間須供載貨使用，若車主自行在後方加裝座椅供乘客乘坐，就已不符合原本核定的車種用途，應先向監理機關辦理車種變更登記，並依規定補繳稅費。

若車輛因加裝座椅而實際載客，經查獲行駛或停放在公共道路，除補繳小貨車與小客車間牌照稅差額外，還可能因移用牌照遭裁罰。若同年度再次違規，罰鍰將比首次更重；若被認定是故意規避稅捐，最高可處全年應納牌照稅額二倍罰鍰。