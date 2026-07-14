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長照接送車 可免牌照稅
花蓮縣稅務局表示，社福團體和機構與地方政府簽訂長期照顧服務特約「社區式服務交通接送」及「交通接送」，提供長照服務的車輛，可申請免徵使用牌照稅。
花蓮縣稅務局表示，依《使用牌照稅法》規定，已立案的社福團體及機構，專供執行社福業務使用的車輛，經社政機關出具證明後，每一團體或機構最多可有三輛車免徵使用牌照稅。此外，若車輛專門載送身心障礙者，或有長期照顧需求的民眾，並依法裝設固定輔助設備及特殊標誌，經縣市政府同意後，即使超過三輛，也不受免稅數量限制。
稅務局指出，近年許多社福團體投入長照服務，只要與地方政府簽訂長期照顧服務特約，符合一定條件，因車輛用途屬於專供社福服務使用，也可申請免徵使用牌照稅。
稅務局提醒，符合資格的社福團體及機構，可備妥相關證明文件向地方稅務機關提出申請，以免錯失免稅權益，減輕營運負擔，將更多資源投入長照服務。
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