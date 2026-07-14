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訂閱境外 AI 工具 有條件免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

AI工具、雲端軟體日益普及，許多企業都會向國外平台訂閱AI、數位服務。財政部中區國稅局提醒，國內營業人及機關團體向境外電商購買電子勞務時，應依營業稅法規定報繳營業稅。

至於企業是否需要實際繳稅，須視營業人計稅方式，及購買服務的用途而定。若營業人採一般稅額計算方式，且購買的境外電子勞務，全部用於經營應稅貨物或勞務，例如公司為營業需要訂閱雲端系統、設計軟體或數位工具，可免實際繳納這筆營業稅。

不過，免繳不代表免申報。符合免繳條件的營業人，仍應在給付境外業者報酬的次期15日內，將支付價款填列於營業稅申報書第74欄。

若企業同時經營應稅及免稅業務，屬於兼營營業人，除須填報支付價款外，還要依兼營營業人營業稅額計算辦法，計算應繳納的營業稅。

如果買受人是政府機關、學校、財團法人或其他機關團體，則應於給付報酬的次期15日內，填具購買國外勞務營業稅繳款書，自行申報並繳納營業稅。

國稅局指出，境外電商銷售給國內自然人，或銷售給國內營業人，兩者稅務規定不同。境外電商將電子勞務銷售給國內自然人（B2C），年銷售額超過60萬元者，境外電商須在台辦理稅籍登記、報繳營業稅，並開立雲端發票。

不過，若銷售對象是國內營業人或機關團體（B2B），境外電商就不必開立雲端發票，而是改由國內買方依規定報繳營業稅。

電商 國稅局

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