企業出售長期持股 享優稅

財政部南區國稅局表示，企業出售持有滿三年的股票，獲利減掉損失後，若仍有所得，在計算基本所得額（最低稅負）時，僅須以半數計入，可有效降低稅負。

不少企業會利用閒置資金投資股票、ETF等，希望增加營業外收益。依《所得基本稅額條例》規定，營利事業的基本所得額，是以課稅所得額加計部分免稅所得計算，其中就包括證券及期貨交易所得，都必須納入，計算最低稅負。

南區國稅局解釋，為鼓勵企業長期投資，自2013年起，若出售持有滿三年以上的股票，在計算當年度證券交易所得時，減除當年度出售該持有滿三年以上股票的交易損失後，剩餘的交易所得只需半數計入證券交易所得；若持股未滿三年，則必須全數計入，兩者稅負差異不小。

能否享有這項租稅優惠，持股期間認定方式也是關鍵。國稅局指出，股票出售時並非由企業自行挑選出售哪一批股票，而是必須依照「先進先出法（FIFO）」計算，也就是最早買進的股票，視為最先出售，代表即使帳面上持有相同公司股票，只要買進時間不同，是否符合持有滿三年的優惠資格，也可能有所不同。

舉例來說，甲公司於2024年底出售上市公司股票4萬股，獲利1,000萬元，申報時將全數列入證券交易所得，經國稅局查核交易明細後發現，其中3萬股是在2021年1月取得，持有已滿三年，獲利800萬元；另外1萬股則於2023年5月取得，持有未滿三年，獲利200萬元。依規定，持有滿三年的800萬元，只需以半數400萬元計入證券交易所得；未滿三年的200萬元則須全數計入，因此甲公司應計入基本所得額的證券交易所得為600萬元，而非原本自行申報的1,000萬元，最後經國稅局重新核定後，退還多繳的稅款。

國稅局提醒，企業平時應妥善保存股票交易紀錄，出售股票時也要依規定採先進先出法計算持有期間，確認哪些股票符合長期持有優惠，才能正確申報並享有租稅優惠。