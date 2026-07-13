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6月房地合一稅年月雙增 連續14個月負成長首轉正

中央社／ 台北13日電

財政部今天公布全國賦稅收入統計，前6月房市相關稅目續呈增減互見，其中，個人房地合一稅擺脫過去14個月負成長，實徵淨額新台幣45億元，呈現年月雙增。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，觀察6月房市相關稅目，除了個人房地合一稅實徵淨額轉為年增6.3%，其餘均呈微幅年減，土地增值稅年減3.8%、契稅年減0.6%。前6月除了契稅實徵淨額年增5.5%，其餘稅目跌幅收斂，土地增值稅年減8.1%，個人房地合一稅年減5.1%。

劉訓蓉提到，影響房市因素很多，例如央行信用管制沒有進一步緊縮，6月建物買賣移轉棟數呈微幅年增1.6%，但增減比較大的縣市主要還是受新成屋、新屋成交量影響。

劉訓蓉說明，整體房市有稍微緩和，不過還是要觀察後續信用管制政策、新青安貸款2.0，以及全球政經局勢與通膨變化等，這些變數都有可能影響市場信心，還是要持續觀察。

個別稅目表現方面，劉訓蓉說明，個人房地合一稅6月實徵淨額45億元，月增6.7%，年增6.3%，為連續14個月負成長後首度轉正，而且呈現年月雙增，六都中以台北市、高雄市增加24.3%、26.5%較多，新北市減少23.3%較多。

前6月個人房地合一稅實徵淨額225億元，年減5.1%，以台中市、桃園市減少較多，增加最多的是台北市。

劉訓蓉說明，6月土地增值稅實徵淨額55億元，各縣市增減互現，桃園市、台中市年減較多，新北市、台北市年增較多，主要受大額稅款案件增減變化影響。

前6月土地增值稅實徵淨額332億元，年減8.1%，減幅逐漸收斂，以台中市、桃園市減少比較多，六都唯一年增的是台北市。

契稅方面，劉訓蓉表示，6月實徵淨額14億元，各縣市同樣呈現互有增減，減少比較多的是桃園市、高雄市，增加最多的是新北市，主要是有新建案交屋的挹注；前6月契稅實徵淨額80億元，增加較多的是台北市、新北市，減少較多的是桃園市。

房地合一稅 土地增值稅 財政部

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