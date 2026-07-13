證交稅連11紅 6月總稅收年增1.9倍

財政部13日公布最新稅收統計，6月實徵淨額1兆1,656億元，較去年同月增加7,618億元、1.9倍，以綜所稅增加、營所稅與證交稅增加較多，其中證交稅年增2.8倍，為連續11個月正成長。

據統計，6月實徵淨額1兆1,656億元，較上年同月增加7,618億元、年增1.9倍，主因為去年所得稅結算申報及繳納期限延長，稅款遞延至7月所致；累計1至6月實徵淨額2兆5,876億元，較上年同期增加1兆1,623億元、年增81.5%；達成率累計1至6月實徵淨額占累計分配預算數124.9%，占全年預算數65.6%。

綜所稅6月實徵淨額4,050億元，較上年同月增加3,468億元、年增6倍，主因去年結算申報及繳納期限延長；累計1至6月實徵淨額6,709億元，較上年同期增加3,819億元、年增1.3倍，除基期因素外，也受結算申報自繳稅款增加影響。

營利事業所得稅6月實徵淨額5,883億元，較上年同月增加3,404億元、年增1.4倍，累計1至6月實徵淨額7,803億元，較上年同期增加4,997億元、年增1.8倍，主因上年為因應美國對等關稅帶來之衝擊，所得稅結算申報及繳納期限延長，稅款遞延至7月入帳，以及今年結算申報自繳稅款增加。

證券交易稅6月及累計1至6月上市上櫃股票平均每日成交值為1兆5,407億元、1兆1,738億元，分別較上年同期增2.6倍、1.9倍。證交稅6月實徵淨額849億元，較上年同月增加624億元、年增2.8倍；累計1至6月實徵淨額3,336億元，較上年同期增加2,181億元、年增1.9倍。