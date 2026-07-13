影／財政部推發票兌獎活動 總獎額215萬明起開跑

對於納稅人權益的保護，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲指出，政府的稅收已經連續超徵8年，應該趁這個時候全面翻修納稅者權益保護法，這才是主管機關應該有的健康心態，他指出，尤其房屋稅的繳納在行政程序法第97條的限制之下，對納稅人非常不公平，應該檢討。

2026-07-13 11:52