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影／財政部推發票兌獎活動 總獎額215萬明起開跑
為落實發票從開立至領獎全程無紙化，財政部今宣布，自明天（7月14日）上午10時起至9月30日下午6時止，舉辦「雲端新世界 環保享便利」網路宣導活動。活動總獎項共1萬個，總獎額高達215萬元，鼓勵民眾下載並使用「財政部統一發票兌獎APP」。
南區國稅局說明，民眾只要註冊活動會員即可獲得電子咖啡券，數量有限。活動內容包含「參加拿好禮」、「捐發票送好禮」、「環保綠點加碼送」及「任務積分英雄榜」四大好康。民眾可透過儲存雲端發票、載具歸戶、設定領獎帳戶、觀看租稅影片、推薦好友等任務賺取積分，並搭配轉盤、刮刮卡與拉霸等遊戲隨機獲得獎勵。
南區國稅局提醒，本次活動響應環保無紙化，獎項全數採用電子禮券發放，獎項兌領期限至今年10月31日止，誠摯邀請民眾踴躍報名參加，共同體驗新版兌獎APP的智慧管理。
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