快訊

王鴻薇亮牌了！卓榮泰曾幫林飛帆喬貸款？法官要傳司機「子豪」作證

下班帶傘！10縣市豪大雨特報 一路下到晚上

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年半

聽新聞
0:00 / 0:00

影／財政部推發票兌獎活動 總獎額215萬明起開跑

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
財政部明起推出發票兌獎APP宣導活動，鼓勵民眾下載使用，總獎額達215萬元。記者張文玠／攝影
財政部明起推出發票兌獎APP宣導活動，鼓勵民眾下載使用，總獎額達215萬元。記者張文玠／攝影

為落實發票從開立至領獎全程無紙化，財政部今宣布，自明天（7月14日）上午10時起至9月30日下午6時止，舉辦「雲端新世界 環保享便利」網路宣導活動。活動總獎項共1萬個，總獎額高達215萬元，鼓勵民眾下載並使用「財政部統一發票兌獎APP」。

南區國稅局說明，民眾只要註冊活動會員即可獲得電子咖啡券，數量有限。活動內容包含「參加拿好禮」、「捐發票送好禮」、「環保綠點加碼送」及「任務積分英雄榜」四大好康。民眾可透過儲存雲端發票、載具歸戶、設定領獎帳戶、觀看租稅影片、推薦好友等任務賺取積分，並搭配轉盤、刮刮卡與拉霸等遊戲隨機獲得獎勵。

南區國稅局提醒，本次活動響應環保無紙化，獎項全數採用電子禮券發放，獎項兌領期限至今年10月31日止，誠摯邀請民眾踴躍報名參加，共同體驗新版兌獎APP的智慧管理。

財政部賦稅署長宋秀玲（中）今出席記者會，提醒民眾活動獎項豐富，並呼籲綁定雲端發票自動兌獎，以免與大獎擦身而過。記者張文玠／攝影
財政部賦稅署長宋秀玲（中）今出席記者會，提醒民眾活動獎項豐富，並呼籲綁定雲端發票自動兌獎，以免與大獎擦身而過。記者張文玠／攝影

財政部明起推出發票兌獎APP宣導活動，鼓勵民眾下載使用，總獎額達215萬元，財政部賦稅署長宋秀玲（右二）出席記者會，提醒民眾活動獎項豐富，並呼籲綁定雲端發票自動兌獎，以免與大獎擦身而過。記者張文玠／攝影
財政部明起推出發票兌獎APP宣導活動，鼓勵民眾下載使用，總獎額達215萬元，財政部賦稅署長宋秀玲（右二）出席記者會，提醒民眾活動獎項豐富，並呼籲綁定雲端發票自動兌獎，以免與大獎擦身而過。記者張文玠／攝影

財政部 統一發票 雲端發票

延伸閱讀

財政部雲端發票活動明登場 1.6萬個獎項、價值215萬元快來拿

收到「發票中獎通知」別急著點！他開心兌領400元 慘被盜刷2.4萬

明日的餐桌開動 最高獎金15萬元！2026遠東SOGO永續飲食料理競賽 開跑

上半年觀光人次超越去年全年 雲林下半年海洋音樂季、偶戲節輪番吸客

相關新聞

證交稅連11紅 6月總稅收年增1.9倍

財政部13日公布最新稅收統計，6月實徵淨額1兆1,656億元，較去年同月增加7,618億元、1.9倍，以綜所稅增加、營所稅與證交稅增加較多，其中證交稅年增2.8倍，為連續11個月正成長。

財政部雲端發票活動明登場 1.6萬個獎項、價值215萬元快來拿

為鼓勵民眾使用雲端發票，財政部將從7月14日起推出「雲端新世界 環保享便利」活動，準備1萬6,000個獎項，總價值215萬元。民眾只要下載並使用「財政部統一發票兌獎APP」，完成指定任務，就有機會獲得電子禮券。

稅收已連續超徵八年 陳冲倡議全面翻修納稅者權益保護法

對於納稅人權益的保護，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲指出，政府的稅收已經連續超徵8年，應該趁這個時候全面翻修納稅者權益保護法，這才是主管機關應該有的健康心態，他指出，尤其房屋稅的繳納在行政程序法第97條的限制之下，對納稅人非常不公平，應該檢討。

申請重購退稅留意5年列管期！房子送配偶、欠債被拍賣都要吐回

民眾出售自用住宅後，在2年內重新購屋，符合條件可申請退還土地增值稅，但退稅後並非就此結束。彰化稅務局提醒，重購土地自完成移轉登記日起，須列管5年，期間內若出售、贈與、交換，甚至贈與配偶或遭法院拍賣，都會被視為再次移轉，原本退還的土地增值稅將遭追繳。

保護納稅人不如保護動物？陳冲：納保法形同虛設立法暗藏陷阱

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，中華民國有十項法律含有「保護」二字，包括消費者保護法、動物保護法及納稅者權益保護法，前兩者常受社會矚目，也頻為輿論焦點，但最晚通過的納保法可說形同虛設，三讀通過將屆滿十年，卻鮮少有人感受該法的存在。為什麼？難道納稅人不如動物？

試營運不是空窗期！開門營業前沒完成稅籍登記最高罰3萬元

實體店面即使還在試營運、尚未正式開幕，也不能等到開幕後才辦稅籍登記。財政部高雄國稅局提醒，只要在國內設有固定營業場所，例如店面、攤位等，不論是否仍在試營運、營業額多少，都必須在開始營業前完成稅籍登記，否則最高可處3萬元罰鍰，若涉及漏稅，除了補稅外，還可能被加罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。