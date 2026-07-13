財政部雲端發票活動明登場 1.6萬個獎項、價值215萬元快來拿

為鼓勵民眾使用雲端發票，財政部將從7月14日起推出「雲端新世界 環保享便利」活動，準備1萬6,000個獎項，總價值215萬元。民眾只要下載並使用「財政部統一發票兌獎APP」，完成指定任務，就有機會獲得電子禮券。

南區國稅局局長陳慧綺表示，活動時間自7月14日上午10時起至9月30日下午6時止，民眾可至活動網站註冊會員參加。活動共規劃「參加拿好禮」、「捐發票送好禮」、「環保綠點加碼送」及「任務積分英雄榜」四大項目，完成會員註冊後，即可獲得電子咖啡券，但數量有限，送完為止。

其中，「任務積分英雄榜」安排多項指定任務，包括將發票儲存在雲端、辦理載具歸戶、設定領獎帳戶、觀看租稅宣導影片、填寫兌獎APP問卷及推薦好友等。民眾完成任務後，還可透過轉盤、刮刮卡及拉霸等遊戲隨機取得積分，並體驗新版統一發票兌獎APP的發票管理及領獎功能。

賦稅署署長宋秀玲提醒，為響應環保及減少紙張使用，本次活動所有獎項均以電子禮券方式發放，得獎者須在10月31日前完成兌領，以免逾期失去資格。民眾可至活動網站查詢詳細辦法。