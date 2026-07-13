跨境網購戰鬥陀螺卻收不到包裹？台北關提醒兩大原因

戰鬥陀螺等玩具近來在國內掀起熱潮，也帶動跨境網購風潮，然有部分民眾因不瞭解進口玩具商品之輸入規定，致網購包裹無法順利通關。財政部關務署台北關提醒，供14歲以下兒童玩耍遊戲用之產品，主管機關為經濟部標準檢驗局，應取得標檢局同意文件始得進口，如具藍牙功能，進口時應取得國家通訊傳播委員會核發之電信管制射頻器材進口許可證。

戰鬥陀螺在亞洲地區掀起熱潮，不少民眾會利用去日本遊玩時選購，但也有民眾選擇跨境網購，甚至還會為了分攤運費，一次多買好幾件囤貨、合購或多買幾件送人，但卻有民眾這時會發現包裹無法順利通關。

台北關進一步說明，針對民眾自用需求，標檢局定有免驗規定，如總金額在美金1,000元以下且數量未逾5件，或超過美金1,000元且數量為1件者，准予免驗；另NCC規定，年滿18歲之進口人，以郵寄或其他非自行攜帶方式輸入者，一次不得逾2部，1年內以10部為限，得以切結方式經NCC審核通過後輸入供自用。

台北關提醒，民眾從國外進口玩具類商品前，務必確認輸入規定，並依規定辦妥所需文件，如有自用需求，仍應注意金額、數量及年齡等之限制。如有通關程序之疑問，請於貨物進口前主動向主管機關或向海關洽詢，以保障通關權益。