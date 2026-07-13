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申請重購退稅留意5年列管期！房子送配偶、欠債被拍賣都要吐回

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
換屋族重購退稅退還的土增稅，有列管期限。（圖/本報資料照）
換屋族重購退稅退還的土增稅，有列管期限。（圖/本報資料照）

民眾出售自用住宅後，在2年內重新購屋，符合條件可申請退還土地增值稅，但退稅後並非就此結束。彰化稅務局提醒，重購土地自完成移轉登記日起，須列管5年，期間內若出售、贈與、交換，甚至贈與配偶或遭法院拍賣，都會被視為再次移轉，原本退還的土地增值稅將遭追繳。

依規定，土地所有權人在2年內重購自用住宅用地，不論先賣後買或先買後賣，只要新購土地地價高於原出售土地地價扣除土地增值稅後的餘額，且符合自用住宅等相關要件，即可申請重購退稅。

重購退稅的目的，是減輕民眾換屋時的資金負擔。經審核通過後，可在新購土地地價不足支付的範圍內，退還出售原自用住宅用地時已繳納的土增稅。不過，享有退稅優惠的新購土地，必須從完成移轉登記日起列管5年。

稅務局指出，不少民眾知道列管期間內不能把房地賣掉，卻誤以為只要不是買賣，就不會影響退稅資格。事實上，稅法所稱的「再行移轉」不只包括買賣，贈與及交換同樣屬於移轉行為。

尤其要注意的是，即使只是將重購土地贈與配偶，仍會被認定為再次移轉，不會因受贈人是夫妻另一方而例外。此外，若重購土地因債務等原因遭法院拍賣，也屬於移轉態樣，稅務機關將依法追繳先前退還的土增稅。

稅務局提醒，申請自用住宅重購退稅前，應一併評估未來5年的財產安排。列管期間若有出售、贈與、交換或可能遭拍賣等情況，最好事前向土地所在地稅務機關確認，以免省下的稅款最後又被追回。

土地增值稅 自用住宅

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