試營運不是空窗期！開門營業前沒完成稅籍登記最高罰3萬元

實體店面即使還在試營運、尚未正式開幕，也不能等到開幕後才辦稅籍登記。財政部高雄國稅局提醒，只要在國內設有固定營業場所，例如店面、攤位等，不論是否仍在試營運、營業額多少，都必須在開始營業前完成稅籍登記，否則最高可處3萬元罰鍰，若涉及漏稅，除了補稅外，還可能被加罰。

不少民眾誤以為「試營運不算正式營業」、「還沒開幕不用登記」的觀念，其實並不正確。高雄國稅局表示，依《加值型及非加值型營業稅法》第28條規定，只要設有固定營業場所並開始營業，就應依法辦理稅籍登記。

不過，若是沒有實體店面，僅透過網路販售商品或提供服務，規定則有所不同。國稅局說明，若當月銷售額未達營業稅起徵點，可暫時免辦稅籍登記。現行規定自2025年度起，銷售貨物每月起徵點為10萬元，銷售勞務為5萬元；一旦當月銷售額達到起徵點，就必須於當月辦理稅籍登記，並在網路銷售平台揭露營業人名稱及統一編號。

國稅局提醒，民眾開店前應先確認是否需要辦理稅籍登記，尤其是設有實體店面的商家，不要等到正式開幕才申請，以免違規受罰。若未依規定辦理稅籍登記就開始營業，將處3,000元以上、3萬元以下罰鍰；若還有漏報、漏繳營業稅情形，除須補繳稅款外，還可能按漏稅額處5倍以下罰鍰，開店前務必先完成相關程序，以免因小失大。