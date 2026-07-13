新聞中的法律／「二創」的著作權紅線

當前從一般公司到公家單位的行銷宣傳，都想要抓緊流行，然而，這些「二創」文宣會不會涉及抄襲問題？抄襲 與「致敬」如何界定界限？製作迷因哏圖及運用流行素材，會不會踩到著作權紅線？這已是日常生活，乃至企業行銷經常碰到的問題。

先談著作權基本概念，著作權保護的是表達，並不保護想法、思想與概念，也就是作品背後的概念，不能讓任何人壟斷，否則大家就不能用同樣概念去做不同表達，反而會阻礙文化發展。以去年底上映的劇情片《陽光女子合唱團》為例，著作權保護的是電影視聽著作，及海報上的美術著作及攝影著作；但並不是只有這位導演、製片只能用女子合唱團概念來表達，而是任何人都可以，這是著作權法的基本原則。

現在也有許多人會「致敬」某些橋段，二創是要讓人家一看就知道，是要致敬原作創意，例如十位女生一起拍照，與陽光女子合唱團主角群擺出同樣姿勢，但以較為搞笑方式呈現，拍照作成海報，這就是用同樣概念另為製作，此時不會踩到著作權紅線。

又例如宣傳採日本動漫「福音戰士風格」，採取動漫編排，左大逐漸右小，較像是概念、方法呈現，且每個人排列組合不一樣，表達出來也不同，若只是同樣方法，重新表達比較不會有著作權問題；但若利用福音戰士的內容，就會涉及著作權侵害。

至於logo設計，若有用到其他logo裡面的元素，就有可能是運用到其實質內容，須事先取得授權；但如果是僅採用「構想」，內容長得不一樣，令人會心一笑，這是使用同樣的哏，較可能被認定屬於概念層次的運用。

個案究竟是借用概念？還是抄襲受著作權保護的表達？並非總是如此清楚。若有爭議，仍要由法院依個案事實認定，而法院會從「有沒有看過原作？」、「像不像？」兩方面來認定是否構成抄襲。舉例來說，若要主張沒有看過Hello Kitty，這恐怕說不過去；至於兩個作品像不像，法院會從質與量去個案認定。至於「致敬」是否會踩到著作權紅線？必須強調，致敬「不一定等於」合理化後續利用行為。雖然致敬往往出於善意，但從法律角度來看「致敬」在客觀上仍可能涉及「重製」或「改作」他人著作。

原則上重製別人著作，及用別人著作去改作，除符合著作權法合理使用規定外，都要取得原著作權人同意，並不會因出於「致敬」動機而當然合理化或合法化。至於是否構成侵權，關鍵仍在於究竟只是借用概念？還是已重製受著作權保護的具體表達？這點仍要由法院依個案事實認定。

實務上經常看到，有人將他人著作重製成搞笑版本，因為是搞笑、反諷，不太可能取得原著作人同意，但重製者發揮創意，搞笑版本反而更受歡迎，有些國家的法院認為，詼諧仿作與原先著作是不同市場，未必會侵蝕原本市場，且賦予原作新的意涵，認為是合理使用，但也有遭法院認定侵權的案例。因此，詼諧仿作被認為是著作權灰色地帶，仍須視具體個案情形而定，運用上仍要謹慎。（本文由智慧財產局著作權組副組長吳逸玲口述，記者江睿智整理）