快訊

分科測驗今登場！考前6大注意事項一次看 未帶「有效證件正本」恐扣分

聽新聞
0:00 / 0:00

欠稅追繳期 最長可達15年

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部及各稅捐稽徵機關已於7月1日公告欠稅大戶。彰化縣稅務局表示，欠稅案件若已合法送達，且在五年徵收期間內移送法務部行政執行署執行，追繳期限最長可達15年，提醒民眾收到稅單後應依限繳納，以免權益受損。

欠稅徵收期間是自繳納期限屆滿隔日起算五年，有民眾誤以為，撐過五年就沒事。稅務局指出，只要稅捐機關在這五年內完成移送行政執行，案件便可繼續執行五年；若執行機關又在這五年期限屆滿前開始執行程序，例如查封、扣押或其他執行措施，依法還可再延長五年，整體追繳期間最長可達15年。

稅務局提醒，若無法如期繳納，建議及早向稅捐機關洽詢相關協助措施，避免因拖延而增加後續負擔。

法務部 財政部 彰化縣

延伸閱讀

別以為欠稅只是罰錢 存款、薪資、房車都可能遭執行

沒收到稅單不是理由 稅務局點出社區代收、郵局寄存都算送達

信託房地欠稅 可強制執行

過戶後解約 土增稅不能退

相關新聞

AI人才溢價 企業改變用人邏輯

隨著蘋果、微軟、谷歌等科技巨擘加速將ＡＩ導入產品與企業應用，各大企業對「ＡＩ即戰力」的需求也快速升溫。市場開始重新評估人才價值，能夠運用ＡＩ提升效率、重新設計工作流程的人才，正逐漸形成薪資溢價。

手握3優勢 台灣搶全球無人機商機底氣在哪

行政院日前通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，經費上限2100億元，籌購攻擊型無人機、自殺型無人艇共計21萬架，在野黨團則提出「國防自主無人載具科技發展及採購條例」和「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案，連同立委林楚茵共同連署的「國防自主無人載具採購特別條例草案」，共計4案交付委員會聯席審查。不過，委員會排審時間尚未確定。

AI通膨 3C跌價紅利難現

ＡＩ浪潮帶來龐大的資料中心、伺服器、高階晶片與能源需求，使ＡＩ從提升效率的技術，逐漸轉變為影響供需平衡的重要因素，美國聯準會官員也開始關注，ＡＩ投資將成為延續物價壓力的新來源，貨幣政策可能必須有所回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。