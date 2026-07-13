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欠稅追繳期 最長可達15年
財政部及各稅捐稽徵機關已於7月1日公告欠稅大戶。彰化縣稅務局表示，欠稅案件若已合法送達，且在五年徵收期間內移送法務部行政執行署執行，追繳期限最長可達15年，提醒民眾收到稅單後應依限繳納，以免權益受損。
欠稅徵收期間是自繳納期限屆滿隔日起算五年，有民眾誤以為，撐過五年就沒事。稅務局指出，只要稅捐機關在這五年內完成移送行政執行，案件便可繼續執行五年；若執行機關又在這五年期限屆滿前開始執行程序，例如查封、扣押或其他執行措施，依法還可再延長五年，整體追繳期間最長可達15年。
稅務局提醒，若無法如期繳納，建議及早向稅捐機關洽詢相關協助措施，避免因拖延而增加後續負擔。
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