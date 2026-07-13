月領退休金 全年89.4萬免稅

財政部提醒，民眾領取退休金是否應課稅，要看是否超過免稅額度。若採分期領取，以2026年標準來看，全年定額免稅89.4萬元；若採一次領取，則會依據服務年資來計算免稅額；若部分分期、部分一次領，則要分別按比率計算免稅額度。

財政部去年底已公告2026年適用的退職所得免稅額度，隨著消費者物價指數調高後，退休金免稅額亦隨漲幅調升，2027年5月報稅時適用。

民眾若選擇一次領取退休金，並非整筆金額都要課稅，而是依服務年資計算免稅額。以2026年度標準為例，每一服務年資可享20.6萬元免稅；超過20.6萬元乘以年資、未達41.4萬元乘以年資部分，只須以半數計入所得；超過41.4萬元乘以服務年資部分，則須全數列入退職所得課稅。

舉例來說，小周退休，選擇一次領取1,500萬元退休金，服務年資30年的他，有618萬元可全數免稅，超過618萬、未達1,242萬元之間，則是半數課稅，1,242萬元以上的退休金，就必須全數課稅。

也就是，按照年資設算免稅額，並非全數1,500萬元都要課稅。

若採按月（分期）領取退休金，計算方式較為單純。以2026年標準來看，每年領取總額可先扣除89.4萬元免稅額，再將餘額列為退職所得。

若退休金採部分一次領、部分按月領取，則分別依上述兩種方式計算免稅額後，再申報退職所得。