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土地交易留意基準日！高虹安提醒：地價稅納稅義務人依登記日認定

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
土地於年度中買賣移轉，當年度地價稅的納稅義務，是以每年8月31日為納稅義務基準日認定。高虹安表示，當日土地登記簿所載的土地所有權人，即為當年度地價稅納稅義務人。圖／新竹市政府提供
土地於年度中買賣移轉，當年度地價稅的納稅義務，是以每年8月31日為納稅義務基準日認定。高虹安表示，當日土地登記簿所載的土地所有權人，即為當年度地價稅納稅義務人。圖／新竹市政府提供

土地於年度中買賣移轉，當年度地價稅的納稅義務，是以每年8月31日為納稅義務基準日認定。新竹市稅務局表示，當日土地登記簿所載的土地所有權人，即為當年度地價稅納稅義務人。換言之，不論實際持有土地期間長短，只要於8月31日前完成土地所有權移轉登記，新所有權人即應負擔全年度地價稅，民眾辦理土地交易時要多留意。

稅務局說明，地價稅課稅期間為當年1月1日至12月31日，依據土地稅法第40條規定，以每年8月31日為地價稅納稅義務基準日。若於8月31日以前完成土地所有權移轉登記，新所有權人即為當年度地價稅納稅義務人；若於8月31日後才完成移轉登記，則由原所有權人負擔當年度地價稅。

稅務局舉例，張姓市民今年6月出售名下房地給李姓女子，雙方雖已簽訂買賣契約並完成交屋，但因貸款及相關程序作業時間較長，須至9月初才能完成所有權移轉登記。由於8月31日地價稅納稅義務基準日當天，土地登記簿所載所有權人仍為張男，因此今年度地價稅仍由張男負擔；反之，若所有權移轉登記能於8月31日以前完成，則當年度地價稅納稅義務人即為李女。

稅務局說明，買賣雙方若於契約中約定地價稅由誰負擔，或依實際持有月份比例分攤，屬當事人間私權行為，不會因此變更納稅義務人及應納稅額。此外，經法院拍賣取得不動產者，自領得法院核發權利移轉證書之日起即取得所有權，不以登記為要件。

例如拍賣案件拍定人在今年8月28日領得法院核發的不動產權利移轉證書，縱使至今年9月30日才完成登記，今年的地價稅納稅義務人仍為拍定人（新所有權人）。

新竹市長高虹安指出，隨著不動產交易日益熱絡，民眾規畫房地買賣時，除留意契約內容及交易流程外，也應特別注意地價稅納稅義務基準日規定。由於土地所有權移轉登記完成的時間點不同，當年度地價稅納稅義務人也會隨之改變，民眾於交易前應充分了解相關規定，才能有效維護自身權益。

高虹安提醒，如有符合自用住宅優惠稅率要件者，請土地所有權人把握時間於9月22日以前至稅務局網站( https://www.hcct.gov.tw )線上申請，或以郵寄、傳真、臨櫃辦理，當年度即可適用；逾期申請者，自申請之次年開始適用。若已申請核准而用途未變更或減免原因、事實未消滅者，後續免再申請。

地價稅 高虹安

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