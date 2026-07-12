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證交稅亮眼有望連11紅 營所稅、營業稅也是焦點

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部13日將公布最新賦稅收入統計。 聯合報系資料照
財政部13日將公布最新賦稅收入統計。 聯合報系資料照

財政部13日將公布最新賦稅收入統計。回顧5月稅收，5月實徵淨額5,770億元，大幅年增84％，主要是受台股5月上市上櫃股票平均每日成交值為1兆5,324億元帶動，其中證交稅衝至704億元，連續三刷單月新高，寫下連十紅，預料在6月仍會強勁寫下連11紅。

財政部官員表示，5月稅收為2025年8月以來新高，實徵淨額與去年同月比較，分別以營所稅、證交稅、營業稅增加較多，累計1至5月實徵淨額1兆4,220億元，與上年同期比較，同樣也是以營所稅、證交稅、營業稅有明顯增加。

營所稅5月實徵淨額1,886億元，年增7.7倍，累計1至5月實徵淨額1,920億元，年增4.9倍，主因去年因應美國對等關稅帶來的衝擊，所得稅結算申報及繳納期限延長至6月底，受到基期偏低影響。

回顧台股5月隨著AI熱度持續升溫，以及國際股市走揚等因素的帶動下，雖然有起伏，仍延續強勁漲勢，價量同步走強，上市上櫃5月日均成交值高達1兆5,324億元，再度改寫歷史的高點，年增幅達2.9倍，為1997年9月以來的新高。強勁的成交值也帶動5月證交稅實徵淨額首度跨越700億元大關、達704億元，刷新歷年單月的最高紀錄，年增523億元，同為歷年單月新高，年增幅達2.9倍、為2004年4月以來新高，連續十個月正成長。

以5月的20個股市交易日換算，平均每日進帳證交稅35.2億元。累計1至5月證交稅實徵金額達2,487億元，年增1,557億元，雙雙刷新歷年同期新高的紀錄，年增幅達1.7倍，則是1998年來同期新高。營業稅5月實徵1,299億元，年增19.2％，累計1至5月實徵淨額3,540億元，年增17.4％。主因內需穩定，再加上以資通及視聽產品、電子零組件等進口代徵稅額增加，但出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

證交稅 營所稅 營業稅

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