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別以為欠稅只是罰錢 存款、薪資、房車都可能遭執行

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
收到稅單後應儘量在期限內完成繳納，若一時資金周轉困難，無法一次繳清，也可在期限內申請分期繳納。聯合報系資料照
收到稅單後應儘量在期限內完成繳納，若一時資金周轉困難，無法一次繳清，也可在期限內申請分期繳納。聯合報系資料照

不少民眾以為欠稅只是多繳滯納金，拖一陣子再繳就好，但若長期未繳，存款、薪水甚至名下財產都可能遭到強制執行。花蓮稅務局提醒，民眾若逾期未繳稅，案件移送法務部行政執行署後，除了銀行存款可能被扣押，若存款不足清償欠稅，連每月薪資也可能遭扣押，嚴重者還可能面臨汽機車或不動產遭查封、拍賣。

稅務局表示，日前有民眾來電反映，公司突然從薪水中扣款，經查才發現，該民眾因長年積欠房屋稅，案件已移送行政執行署強制執行。執行署原先先扣押其銀行存款，但因帳戶餘額不足以清償欠稅，隨後再向其任職公司發出薪資扣押命令，導致每月薪資直接被扣繳，對生活造成不小影響。

稅務局指出，許多人誤以為欠稅只是被加收滯納金，不會這麼快遭到強制執行，但實際上，只要收到房屋稅、地價稅、使用牌照稅等地方稅稅單後，超過繳納期限30天仍未繳納，除了每逾3日按應納稅額加徵1%滯納金、最高加徵至10%外，案件就會依法移送行政執行署辦理強制執行。

一旦進入強制執行程序，行政執行署將清查欠稅人的財產狀況，最常見的方式包括扣押銀行存款及薪資。如果欠稅金額較大，且長期拒不繳納，還可能依法查封、拍賣名下汽車、機車或房地產，以清償欠稅。

稅務局提醒，收到稅單後應儘量在期限內完成繳納。若一時資金周轉困難，無法一次繳清，也不要置之不理，可在期限內主動向稅務局或案件移送後向行政執行署申請分期繳納。及早提出申請，不僅有助減輕繳稅壓力，也能避免存款、薪資遭扣押，影響日常生活及後續財務安排。

薪資 房屋稅 法務部

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