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沒收到稅單不是理由 稅務局點出社區代收、郵局寄存都算送達

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
房屋稅單示意圖。圖／台灣房屋提供
房屋稅單示意圖。圖／台灣房屋提供

不少民眾以為，只要沒有親自收到稅單，就不用繳稅或可以主張未收到通知。不過，台中稅務局提醒，這是常見誤解，只要稅單依法完成送達程序，即使是由社區管理員代收，或因家中無人而寄存在郵局並留下招領通知，都視為已合法送達，不會因本人沒有親自簽收而影響效力。

稅務局表示，民眾持有土地、房屋或汽機車等財產，每年都可能收到地價稅、房屋稅或使用牌照稅等稅單。依《行政程序法》規定，郵差送達稅單時，若納稅義務人不在家，可以交由同住家屬、受雇人或公寓大廈社區管理員等適當人員代為收受，這種情況就已完成法定送達程序。

如果送達時無人可代收，郵局則會將稅單寄存，並留下送達通知書，通知民眾前往領取。只要完成這項程序，同樣屬於合法送達，不會因民眾沒有實際前往郵局領取，或聲稱沒有看到稅單，就影響送達效力。

稅務局提醒，收到郵局招領通知後，應儘快前往領取稅單，或主動確認是否有應繳稅款，以免錯過繳納期限。若逾期未繳，不僅會被加徵滯納金，最高可達應納稅額的10%，欠稅案件還可能被移送法務部行政執行分署強制執行，增加額外的金錢與法律負擔。

此外，若民眾已搬家或通訊地址變更，也應盡快向地方稅務局申請變更稅單寄送地址，避免因寄送地址錯誤而錯過繳稅期限。若稅單遺失，也可向所屬地方稅務局或分局申請補發，不要因為「沒收到稅單」而誤以為不用繳稅，最後反而面臨滯納金甚至強制執行的風險。

郵局 法務部 土地

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