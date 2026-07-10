巴威颱風來襲 關務署祭6大通關協助措施

因應巴威颱風來襲，財政部關務署表示，已要求各地海關秉持「從寬、從速」原則，協助受災民眾及企業，包括受損進口貨物減免關稅、救災物資免稅快速通關、保稅貨物除帳及原料沖退稅期限展延等6大措施，盼降低災損衝擊，加快救災與重建作業。

關務署表示，若進口貨物在卸貨後、海關放行前，因天災或其他不可抗力因素受損，且已失去價值，可依《關稅法》第50條規定免徵關稅；若已繳納關稅，但在提領前因天災毀損，也可依《關稅法》第64條申請退稅。

針對救災需求，政府機關自行進口或受贈的救難器材及物資，可依法免徵關稅。如果來不及取得主管機關核發的免稅文件，也可先向海關辦理押款進口，待文件補齊後再完成相關程序。

另外，供災區救災及重建使用的民生物資、醫療藥品及器材、工程機械、設備，以及環境清理消毒所需機具與藥劑等救濟物資，若因時間緊迫無法及時取得衛福部免稅核准文件，可先向進口地海關切結用途，辦理免稅通關，再於貨物放行翌日起2個月內補齊申請文件。

關務署也指出，保稅工廠、保稅倉庫、物流中心、免稅商店、科學園區、科技產業園區、農業科技園區及自由貿易港區等業者，若保稅貨物因災害受損，可依相關法規向海關申請核實除帳，減輕業者負擔。

此外，若企業因天災無法在期限內辦理原料沖退稅，也可向海關申請延期，最長可展延1年。

為加快救災效率，關務署已要求各地海關機動成立救災物資快速通關單一窗口，協助相關物資儘速通關投入救災工作。關務署提醒，受災民眾及企業若對上述措施有疑問，可就近向所在地海關洽詢，以維護自身權益。