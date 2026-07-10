她漏報丈夫304萬所得挨罰敗訴 法院：夫妻有財產報告義務

夫妻合併報稅，不只要申報自己的所得，還得主動確認另一半的收入。高雄高等行政法院近日判決，一名女子因漏報配偶304萬餘元營利及租賃所得，遭補稅57萬餘元及裁罰9萬餘元。她主張是國稅局申報系統未帶入配偶所得所致，但法院認為，夫妻合併申報時，申報人仍負有主動查核配偶所得的義務，不能以系統未顯示作為免責理由，判決駁回其請求。

根據判決，女子當年度採夫妻合併申報綜合所得稅，但漏報配偶營利及租賃所得共304萬2,080元。國稅局查核後，補徵應納稅額57萬4,727元，並依漏稅額按0.16倍裁罰9萬1,956元。女子不服，提起復查、訴願及行政訴訟，希望撤銷罰鍰。

女子主張，自己並非故意逃漏稅，相關所得資料都可由金融機構查得，也沒有隱匿所得的情形，只是因為國稅局系統沒有自動帶入配偶所得，才誤以為申報資料完整。此外，她認為國稅局提供報稅協助，本就應確保資料正確，不應將行政疏漏完全歸責於納稅人。

不過，法院認為，綜合所得稅採自行申報制度，納稅人本來就有誠實申報及查核所得的義務，即使國稅局提供所得查詢、臨櫃協助或網路申報等便民服務，也只是協助措施，並不代表納稅人可以完全依賴系統資料，而免除自行確認申報內容是否正確的責任。

判決更進一步指出，夫妻合併申報時，負責申報的一方除了要確認自己的所得外，也有義務主動查詢、核對配偶的所得。法院引用民法規定表示，夫妻於日常家務互為代理人，且就婚後財產互負報告義務，因此不能以「不知道配偶所得」或「系統沒有顯示」作為免責理由。法院也認為，原告申報時列報了配偶免稅額，卻完全沒有任何配偶所得資料，屬於明顯異常情形，只要稍加核對即可發現。

此外，法院也指出，原告前一年度曾在綜所稅申報書勾選夫妻分居，因此依規定，國稅局查詢所得資料時，夫妻所得會分開提供。雖然原告表示實際並未分居，但她也坦承在申報後一、兩天便發現配偶所得沒有列入，而且當時仍在5月申報期限內，原本還可以重新更正申報，卻沒有辦理，因此認定她具有「應注意、能注意而未注意」的過失。

法院最後認為，國稅局已考量原告在裁罰前補繳稅款，將原本應按漏稅額0.2倍裁罰，減輕為0.16倍，裁量並無違法，因此判決原告敗訴。這項判決也提醒民眾，夫妻採合併申報綜所稅時，即使使用國稅局提供的查詢或申報服務，仍應再次確認雙方所得是否完整列入，以免事後遭補稅及裁罰。