分產喬不攏代價大！千萬遺產稅晚繳一個月 多付百萬滯納金

遺產分配若遲遲無法取得共識，不只影響財產分配，還可能因此增加龐大稅務成本。一起近1.9億元遺產繼承案，因多名繼承人遲遲無法就遺產分配達成共識，導致約1,298萬元遺產稅未能如期繳納，最後晚繳約一個月，被加徵171萬餘元滯納金。

判決指出，被繼承人留下遺產總額約1億9,050萬元，扣除免稅額及相關扣除額後，遺產淨額約1億2,983萬元，國稅局核定應繳遺產稅約1,298萬元。由於稅額龐大，繼承人曾申請展延繳納期限，也申請以被繼承人名下銀行存款約73萬元抵繳部分稅款，扣除後仍有約1,225萬元稅款待繳。

不過，多名繼承人後續未能如期完成繳稅，直到展延期限屆滿約一個月後才補繳稅款，因此國庫依規定按逾期天數加徵14%滯納金，金額高達171萬餘元。之後國稅局雖因追認被繼承人生前應納未納稅捐，更正核定遺產稅額，退還2,274元稅款及318元滯納金，但其餘171萬餘元滯納金仍維持不變。

提起訴訟的繼承人主張，並非故意拖延繳稅，而是因遺產稅金額過高，一時無法籌措足夠現金，因此希望先以不動產作為納稅擔保，取得股票移轉證明後出售股票籌措稅款；後來也曾考慮申請分期繳納，但每期金額仍高達約73萬元，實在無力負擔，最後只能向親友借款完成繳稅，因此希望法院撤銷滯納金。

不過，法院審理後指出，《遺產及贈與稅法》已提供多種配套措施，若一次繳清有困難，可在法定期限內申請展延、分期繳納，或以符合規定的實物抵繳稅款。本案繼承人也曾申請以6筆不動產作為納稅擔保，以便先行移轉股票出售籌措資金。

然而，法院認為，最後未能完成納稅擔保，主因是多名繼承人無法就遺產分配及繼承登記達成共識，導致不動產抵押權無法完成設定，也無法順利移轉股票出售。這屬於繼承人之間的協調問題，並非法律所稱的「不可抗力」或「不可歸責於納稅義務人」的情形，因此不能作為免加徵滯納金的理由。

法院也指出，國稅局後續雖更正部分遺產稅額，但僅影響減少的稅額及對應滯納金，並不代表繳納期限要重新起算，因此原本因逾期繳納所產生的滯納金仍須依法繳納，最終判決繼承人敗訴。

法院提醒，若遺產稅金額較高、一次繳納有困難，應在法定期限內及早向國稅局申請展延、分期、實物抵繳或其他合法措施，以免因遲延繳納而增加高額滯納金負擔；若涉及多名繼承人，更應及早協調遺產分配及相關程序，避免因程序延誤衍生額外稅務成本。