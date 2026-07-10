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刪除手足特留分 朝野都支持

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

立法院長韓國瑜昨（9）日召集黨團協商，討論《民法》修正案，朝野一致支持刪除兄弟姊妹特留分，不過對於法務部所提配套，包含「遺產酌給、貢獻制度」等，在野黨、司法院都提出疑慮，司法院認為，修法可先刪除手足特留分，配套可再討論。

由於配套部分未達共識，後續將依規定送立法院會處理。

法務部長鄭銘謙表示，現行《民法》兄弟姊妹特留分的規定已不合時宜，各委員提案刪除，法務部也很贊同。但刪除之後，實際上會產生一些不公平的現象，因此建議一併通過相關配套。

鄭銘謙指出，配套方面，第1149條修正現行遺產酌給請求權的要件跟範圍，這部分可以讓弱勢手足獲得適當保障。另外，修正第1165條及增訂第1173條之1、1173條之2，是參考外國法制引進的「特別貢獻制度」，可增加照顧高齡者的誘因，也可促進各繼承人間的實質公平。

司法院代表說明，此次修正《民法》1223條刪除兄弟姊妹特留分，司法院並無不同的意見。不過，其他相關配套，包含遺產酌給、貢獻制度等，司法院對於構成要件的明確性、是否要作為遺產分割的裁量因子，還有數額認定等，都有提出相關疑義。

司法院代表表示，先前他們派員參與法務部研修小組，對於相關草案內容，的確有考量到後續實務運作上、在審理過程中，會有舉證疑義，司法院跟法務部持不一樣的想法。

鄭銘謙 韓國瑜 法務部

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