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信託房地欠稅 可強制執行

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

信託不動產的地價稅房屋稅若未按時繳稅，是否會遭強制執行？台中市稅務局提醒，信託期間內，房屋稅及地價稅納稅人是受託人，若未依期限繳納，不僅信託財產可能遭強制執行，受託人自己的財產也可能被追繳。

稅務局表示，所謂「信託」，就是把自己的財產交由值得信任的人代為管理，這位管理財產的人稱為「受託人」。雙方簽訂信託契約後，在信託關係存續期間，依法應繳納的地價稅及房屋稅，納稅人仍是受託人，因此受託人須依規定按時完成繳稅。

許多人以為，財產信託後就不能被查封或強制執行。稅務局指出，依《信託法》規定，信託財產原則上不得作為強制執行標的，但若因管理信託財產所產生的債務，例如地價稅、房屋稅等，就屬於法律規定的例外情形。

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