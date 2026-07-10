聽新聞
0:00 / 0:00

勞保基金水位 突破1.6兆元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

隨著今年台股大熱，勞保基金前五月大賺2,782億元，已超過去年一整年，使基金水位從去年底1.3兆元，上升至突破1.6兆元。

近年勞動基金投資績效亮眼，也讓勞保基金持續上升。截至去年底，勞保基金規模1兆3,035.2億元，整年度收益1,598億元，收益率15.57％。

受益於全球AI浪潮與半導體產業發展，整體科技與股市迎來前所未有榮景。勞保基金也跟著受惠，今年2月，基金規模增加至1兆4,702.3億元，前二月收益1,179.1億元，收益率10.56％。4月單月，基金規模擴大至1兆5,370.8億元，前四月收益1,948.1億元，收益率17.19％。

台股5月狂飆，在投資收益挹注下，勞保基金規模再增至1兆6,126.3億元，繼4月突破1.5兆關卡後，5月再衝破1.6兆元，前五月收益2,782.5億元，收益率24.51％，挹注勞保財務。

不過，去年勞保收支逆差達707億元，已連九年逆差，今年恐突破千億元大關，潛藏負債更高達14兆2,218億元。目前除了投資效益挹注，勞動部也持續撥補勞保基金，盼緩解勞保基金財務壓力。

基金 勞動基金 勞保基金

延伸閱讀

個人理財周轉金近11月大增1.74兆元 央行緊盯股市信用擴張

00400A規模狂飆177％！杉本點「僅2成台股贏大盤」：交給主動式ETF經理人出擊

韓股熔斷免驚！布局施羅德環球收益成長基金分散風險 股債債靈活配置

台股收復47,000！費半創新高引爆半導體ETF…00891完整參與台積、聯發科成長紅利

相關新聞

外資匯出…央行穩匯 「柳樹理論」成主軸

外資持續匯出引爆新台幣貶值潮，昨日兌美元收在卅二點一七八元，較前一交易日貶值一點四六角。中央銀行總裁楊金龍昨在立法院財委會答詢指出，央行對匯率的態度就是「柳樹理論」，匯率要能波動，但不能波動太大；匯率應由市場供需決定，央行角色是「管理」而非「管制」。

南韓央行：有必要適時升息

南韓央行「韓國銀行」（ＢＯＫ，下稱韓銀）總裁申鉉松九日指出，他認為有必要適時升息，且韓銀將考慮各種因素，包含通膨高於目標及其他金融風險。

楊金龍示警 買股投資勿過度槓桿

ＡＩ浪潮推升台股，市場資金高度集中ＡＩ概念股，中央銀行總裁楊金龍指出，ＡＩ產業具備長期成長動能，真正令人擔憂的並非「產業泡沫」，而是於信用資源過度集中至ＡＩ領域，信用槓桿快速擴張，政府需密切關注，尤其留意中小微企業遭資金排擠，以及資金過度借貸投入股市，恐將增加金融市場風險。另外，央行也將密切關注「違約交割」是否由個案擴大為普遍現象。

風險依舊 IMF再降全球經濟成長預測

國際貨幣基金（ＩＭＦ）八日再下修今年全球經濟成長預測，從四月預測的百分之三點一降至百分之三。ＩＭＦ研究部副主任布魯克斯說，中東情勢新發展，凸顯全球經濟展望的高度不確定及風險。

出口連32紅 美國穩居我最大出口、出超國

財政部昨天公布六月出口七四八點三億美元，是歷年最強六月，年增百分之四十點三；累計上半年出口四一六六點六億美元，創同期新高。財政部表示，受惠於ＡＩ風潮，台灣出口續航力十足，年增率已連「卅二紅」，遠勝其他主要經濟體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。