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勞保基金水位 突破1.6兆元
隨著今年台股大熱，勞保基金前五月大賺2,782億元，已超過去年一整年，使基金水位從去年底1.3兆元，上升至突破1.6兆元。
近年勞動基金投資績效亮眼，也讓勞保基金持續上升。截至去年底，勞保基金規模1兆3,035.2億元，整年度收益1,598億元，收益率15.57％。
受益於全球AI浪潮與半導體產業發展，整體科技與股市迎來前所未有榮景。勞保基金也跟著受惠，今年2月，基金規模增加至1兆4,702.3億元，前二月收益1,179.1億元，收益率10.56％。4月單月，基金規模擴大至1兆5,370.8億元，前四月收益1,948.1億元，收益率17.19％。
台股5月狂飆，在投資收益挹注下，勞保基金規模再增至1兆6,126.3億元，繼4月突破1.5兆關卡後，5月再衝破1.6兆元，前五月收益2,782.5億元，收益率24.51％，挹注勞保財務。
不過，去年勞保收支逆差達707億元，已連九年逆差，今年恐突破千億元大關，潛藏負債更高達14兆2,218億元。目前除了投資效益挹注，勞動部也持續撥補勞保基金，盼緩解勞保基金財務壓力。
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