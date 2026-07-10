勞保投保級距 暫不調整

立委關注「勞保級距」是否調整，勞動部評估報告已出爐。據估算，若將勞保投保薪資上限調高一級至48,200元，推估未來20年保費收支相抵後，合計增加逆差1,700億餘元，將對勞保財務形成更大壓力，因此勞保局暫無規劃調整。

勞保投保薪資上限，20年來只微調過一次，且漲幅微乎其微僅4.3%，立委先前要求勞動部評估調高可能性，相關報告已出爐。

勞動部表示，勞保為社會保險，目的在保障被保險人適當經濟生活安全，投保薪資為計算保險給付之基準，並具所得重分配功能，故須有適當上、下限金額，以兼顧被保險人給付權益及勞保財務安定，且上、下限金額間並無連動調整關係。

依《勞工保險條例》規定，年金給付之平均月投保薪資採加保期間最高60個月，一次請領老年給付採退職退保前三年平均計算，提高投保薪資上限將立即增加財務負擔。

勞保局估算，如調高勞保投保薪資上限至48,200元，推估未來20年保費收支相抵後，合計增加逆差1,700億餘元，且未來隨領取年金者累增，繳納保費人口緊縮，收支逆差金額將逐年增加。勞動部將持續參酌勞保財務狀況及被保險人給付權益等面向，妥善、周延規劃。

另為確保年金給付實質購買力，勞動部已有八次（2014年、2015年、2017年、2019年、2022年、2023年、2024年及2026年）依法按消費者物價指數（CPI）累計成長率，調高年金給付金額，保障勞工退休後經濟生活安全。

國民黨立委廖偉翔認為，勞動部先前承諾兩個月內研議，最終只交出「再研議」的報告，令人深感遺憾。今年最低工資月薪29,500元，與勞保上限45,800元天花板之間只差0.55倍，勞動部僅指調高上限會增加1,700億元逆差，無視全台過半勞工薪資即將「塞在同一個天花板」，失去分級意義。

廖偉翔表示，財務壓力大家都知道，正因如此，他當初質詢時才建議應研擬「分批、微幅調整」的具體期程。未來他將持續在立法院強力監督，盼勞動部拿出具體調整時程表。